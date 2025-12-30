Dos investigados por estafar 64.000 euros por el métido 'smishing' en Barruelo

Un Guardia Civil durante la investigación. - SUB GBNO EN PALENCIA

PALENCIA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil de Palencia, en colaboración con la de Barcelona, dentro del marco de la Operación 'Kartenver', investigan a dos hombres de nacionalidad portuguesa como supuestos autores de un delito de una estafa, que suma 64.000 euros a través del método smishing a un vecino de Barruelo.

Este método consiste en el envío de mensajes de texto engañosos induciendo a las víctimas a facilitar datos personales o financieros a través de enlaces.

La víctima recibió en su teléfono móvil un mensaje de su entidad bancaria, donde también aparecía un enlace y cuando accedió a él, recibió una llamada telefónica en la que un supuesto trabajador de su entidad bancaria le solicitó las claves necesarias para realizar diferentes operaciones bancarias.

Tras esto, el estafador logró retirar 21.000 euros de la cuenta corriente de la víctima y solicitar un crédito de 43.300euro.

Tras poner lo sucedido en conocimiento de la Guardia Civil, se inició una investigación que ha permitido identificar a dos personas, una de ellas era quien mandó el mensaje, realizó la llamada y accedió a la banca online de la víctima y el otro quien realizó la función de intermediario económico.