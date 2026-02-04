Dos investigados por estafar 6.700 euros a un vecino de Zamora a través de 'smihing' banacario

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ZAMORA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos hombres de 25 y 45 años como supuestos autores de un delito de estafa, a través del llamado 'smishing' bancario (mediante la que los autores suplantan a un banco', que afectó a un vecino de la provincia de Zamora al que estafaron 6.700 euros.

La investigación se inició después de que el propio perjudicado denunciara los hechos ante el puesto de la Benemérita en Camarzana de Tera, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

Tras recibir el aviso, los agentes realizaron un estudio de las cuentas bancarias de destino del dinero estafado y de la documentación aportada para su apertura, así como el análisis de la trazabilidad de las operaciones realizadas. A raíz de ese examen, los investigadores bloquearon el dinero en una de las cuentas de los presuntos autores del hecho.

Ya a finales del año pasado, los investigadores solicitaron el apoyo de agentes de Lleida y Alicante para realizar la investigación en el lugar de residencia de estas dos personas, que fueron puestas a disposición judicial como supuestas autoras de un delito de estafa.

SUPLANTACIÓN

Durante el transcurso de la investigación, los agentes constataron que la estafa se había llevado a cabo a través de la técnica "smishing bancario", en la que se combinan las nuevas tecnologías y la ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para engañar al usuario logrando que estos le faciliten datos confidenciales, infecten sus ordenadores con algún tipo de malware o abran enlaces a sitios infectados).

El modus operandi común en este tipo de estafa es el envío de un mensaje de texto SMS suplantando a una entidad bancaria en el que se informa de la realización de transferencias o accesos no autorizados a la banca online. Dicho SMS se incrusta en la cadena con el resto de SMS reales recibidos por la víctima por parte de su entidad bancaria.

Posteriormente, la víctima recibe una llamada telefónica donde un supuesto empleado de su entidad bancaria le informa del problema que le está sucediendo y de que, para solucionarlo, debe facilitarle los códigos que le van a llegar vía SMS, momento en el cual se consuma la estafa.