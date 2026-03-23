Dos investigados por robar 20.000 euros en cobre de un parque eólico de Baltanás (Palencia)

Una guardia civil en el parque eólico de Baltanás (Palencia). - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia, dentro de la Operación Valdemoré, ha investigado a dos personas como supuestas autoras de un delito de robo con fuerza en la localidad de Baltanás por sustraer cobre por valor de casi 20.000 euros en un parque eólico.

Los hechos tuvieron lugar en un parque eólico cercano a dicha localidad, donde los presuntos autores realizaron varios cortes en el cableado soterrado que discurre entre los diferentes aerogeneradores, para extraer los casi 2.800 metros de cableado.

Los presuntos ladrones emplearon maquinaria de gran pesaje y se sirvieron de unas eslingas para sacar al exterior el cableado soterrado, valorado en 19.600 euros, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras presentarse denuncia, los guardias civiles encargados de la operación pudieron identificar a las dos personas que estaban detrás de este delito, y procedieron a su investigación y puesta a disposición judicial.