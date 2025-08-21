Dos investigados tras saltar el muro de la casa de un familiar en Mojados y sustraer una cámara de vigilancia. - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a dos personas por un delito de robo con fuerza en las cosas con escalo en una vivienda de Mojados, propiedad de un familiar, donde sustrajeron una cámara de vigilancia, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por una persona ante la Guardia Civil en la que refería la sustracción de una cámara de vigilancia instalada en el patio de su vivienda. El denunciante ya advirtió de sus sospechas respecto de que los autores podrían ser unos familiares con los cuales tiene problemas legales relacionados con el citado inmueble.

Agentes de la Benemérita iniciaron las investigaciones pertinentes, entre ellas el visionado de las imágenes de la cámara de seguridad sustraída, donde se pudo comprobar cómo los familiares citados habían sido los autores del robo. En las imágenes se observa a un varón mientras salta la valla perimetral de la vivienda y a una mujer que sustrae la cámara de vigilancia.

Por ello, la Guardia Civil investiga a las dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza instruye las correspondientes diligencias que han sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Valladolid.