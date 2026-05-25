Dos investigados en Sevilla por estafar 20.000 euros con ataques informáticos a una empresa de Ávila

Equipo @ Ávila de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ÁVILA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su Equipo @ Ávila, especializado en la investigación de delitos telemáticos, investiga a dos personas como presuntos autores de estafa de 20.000 euros a una empresa abulense, de los que se han logrado recuperar 13.815.

La empresa fue víctima de dos ataques informáticos mediante la utilización de malware, con los que los autores consiguieron desviar ilícitamente un total de 20.000 euros a cuentas bancarias no autorizadas.

El primero de los fraudes tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando la mercantil realizó una transferencia bancaria por importe de 6.000 euros, una operación que fue interceptada y desviada a una cuenta ajena a la destinataria legítima.

Con la rápida actuación del Equipo @ de la Guardia Civil de Ávila, se logró bloquear la operación y recuperar la totalidad del dinero sustraído, según ha señalado la Guardia Civil en un comunicado recogido por Europa Press.

Posteriormente, a comienzos del mes de abril, se produjo un segundo ataque durante la emisión de una transferencia de 14.000 euros, que igualmente fue redirigida de manera fraudulenta. En esta ocasión, las gestiones practicadas permitieron recuperar 7.815 euros del importe defraudado.

Las investigaciones desarrolladas apuntan a que ambos hechos fueron consecuencia de la infección de los equipos informáticos de la empresa mediante un malware diseñado para interceptar y modificar en tiempo real los datos de operaciones financieras.

Todo indica que el software malicioso pudo introducirse a través de correos electrónicos sospechosos, de origen no verificado y con archivos o enlaces potencialmente peligrosos, utilizados como vía de acceso a los sistemas internos de la empresa.

Finalmente, las pesquisas y análisis informáticos efectuados por el Equipo @ permitieron identificar e investigar en la provincia de Sevilla a dos personas como presuntas autoras de delitos de estafa y blanqueo de capitales.