Dos jóvenes menores de 30 años, Arturo de Vicente y Alejandra Martínez, ganadores del 'Jaime Gil de Biedma' de Poesía

Los dos ganadores entre el presidente de la Diputación (I) y Juan Manuel de Prada (2D) junto al diputado de Cultura (D).

SEGOVIA, DICIEMBRE 09 (EUROPA PRESS)

Los ganadores de las dos modalidades del 'Premio de Poesía Jaime Gil de Biedma', que otorga la Diputación de Segovia son dos poetas menores de 30 años, que han alcanzado el premio absoluto (categoría general) y poeta joven (para menores de 30 años) en la 35 edición de un galardón que se ha entregado este martes. Se trata de Arturo de Vicente y Alejandra Martínez.

El coordinador del premio, Juan Manuel de Prada, ha elogiado que ambos autores hubieran presentado sus poemarios "en la categoría de Poeta Joven", y que haya sido uno de ellos quien ha ganado la categoría absoluta.

Prada ha recordado que el pasado año fue el último en que el premio otorgaba un primer trofeo y un accesit, ya que la organización decidió "con valentía", variar las bases del concurso para crear un premio dedicado a jóvenes poetas, menores de 30 años.

Según el coordinador, "el cambio fue un arrojarse al vacío, porque podría pensarse que antes de 30 años los poetas no están hechos, pero los dos poemarios ganadores han mostrado que con esta edad no sólo están hechos: están cuajados".

El poemario 'Getsemaní', de Arturo de Vicente, ha sido el ganador absoluto, con una obra que de De Prada ha definido como "un recorrido espiritual y religioso por el descubirmiento de las realidades sobrenaturales, con una aproximación al misterio, que bebe de los manatiales de la poesía mística".

El autor, al recoger su galardón, ha explicado cómo la obra surgió de un viaje vital y espiritual a La India, en una época de su vida donde sufrió una "profunda crisis de pérdida de la fe". De Vicente ha agradecido el premio con una actitud que ha reseñado de "humildad, que sonríe a los demás aunque no tenga la sonrisa más bonita".

Por su parte, la ganadora del premio a Poeta Joven, Alejandra Martínez de Miguel, ha sido definida por Juan Manuel de Prada como autora de una obra "osada, socarrona, irónica y desgarradora, con un secreto dolor que atraviesa el poemario y que se deja ver de forma desgarrada, a veces" en su poemario 'Revelaciones'.

Arturo de Vicente ha recibido el premio de 12.000 euros por su 'Getsemaní', y Alejandra Martínez de Miguel, 6.000 euros por 'Revelaciones', además de sendos trofeo en vidrio de La Granja, en un certamen al que se han presentado 1.028 poemarios en la que ha sido la trigésimo quinta edición del 'Gil de Biedma'.

En el acto de entrega de premios han estado presentes autoridades civiles y militares de la provincia, donde ha tenido especial relevancia el alcalde de Nava de la Asunción, Juan José Maroto, localidad que el presidente de la Diputación y del certamen, Miguel Ángel de Vicente, ha definido como "patria chica de Gil de Biedma".