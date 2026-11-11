Dos mujeres afectadas por inhalación de humo en un incendio en una vivienda de León

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LEÓN, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres, una de unos 55 años y otra joven de unos 20, han resultado afectadas por inhalación de humo en un incendio registrado este martes en una vivienda de un bloque situado en la calle Diecinueve de Octubre, número 15, en León, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha registrado en torno a las 19.23 horas, cuando un llamante ha alertado de un incendio en uno de los inmuebles del bloque de viviendas y ha solicitado asistencia para las dos mujeres afectadas.

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha trasladado el aviso a los Bomberos y a la Policía Local de León, así como al Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, Emergencias Sanitarias-Sacyl ha sido alertada del suceso y ha enviado una ambulancia al lugar para atender a las dos mujeres.