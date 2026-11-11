Dos multitudinarias manifestaciones desafían a la lluvia y claman por sueldos y viviendas dignas en Valladolid

Dos multitudinarias manifestaciones desafían a la lluvia y claman por mejores sueldos y viviendas dignas en Vallado - CCOO

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos manifestaciones convocadas este miércoles en Valladolid con motivo de la huelga general del 11N han recorrido este miércoles las principales calles de la ciudad en una tarde marcada por la intensa lluvia con el objetivo de recomponer la estructura de rentas en España país para combatir las "grandes desigualdades" producidas en estos últimos años, con especial transcendencia en el acceso a la vivienda en alquiler o en propiedad, así como por la gran escalada de los precios y del IPC, derivados de los conflictos bélicos internacionales.

Convocadas a las 19.00 horas, las dos manifestaciones han partido de la céntrica Acera de Recoletos con pancartas en las que se ha cargado contra el "rentismo y todos sus gobiernos" y en las que los participantes han coreado proclamas como '¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Que no tenemos casa!', '¡Gobierno progresista, hipócrita y rentista!' o 'No toleramos ni un desahucio más'.

Los secretarios generales de UGT y CCOO en Castilla y León, Óscar Lobo y Ana Fernández de los Muros, respectivamente, han defendido, antes de participar en la manifestación convocada en la capital del Pisuerga, que las organizaciones sindicales han cifrado en 30.000 personas, que la movilización supone un "primer paso" para reclamar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores, con especial atención a los salarios, la vivienda y la negociación colectiva.

En este marco, Lobo ha destacado la participación pese a las condiciones meteorológicas y ha agradecido a quienes han secundado la huelga y las movilizaciones.

"Hoy nos mojamos literalmente y aquí está la mejor gente de este país y la mejor gente de esta Comunidad, mojándose por todos para mejorar las condiciones de vida", ha afirmado el dirigente de UGT.

En este sentido, ha defendido que la protesta pretende trasladar un mensaje de "malestar por unos salarios que no llegan y por una vivienda que no se puede adquirir" y ha advertido de que la jornada no supone un punto final.

"Esto no es un punto final hoy, es un punto de partida", ha señalado, al tiempo que ha afirmado que los sindicatos han conseguido que los problemas de los trabajadores, como los salarios, la vivienda, el sistema de pensiones y los precios, formen parte del debate ante las próximas elecciones generales.

Por su parte, Fernández de los Muros ha valorado también la respuesta a la jornada de huelga y ha reivindicado el ejercicio del derecho constitucional a la huelga y la libertad sindical.

La responsable de CCOO en la Comunidad ha asegurado que "el clamor que se ve hoy aquí en las calles a pesar de la lluvia es por un derecho a la vivienda", al tiempo que ha reclamado que la vivienda no sea objeto de especulación.

Fernández de los Muros ha situado entre las principales reivindicaciones la capacidad de los trabajadores para llegar a final de mes, el coste de la vivienda y de la cesta de la compra y la evolución de los salarios. "Los salarios son insuficientes, la patronal tiene que desbloquear la negociación colectiva, repartir la riqueza y subir los salarios", ha ahondado.

La dirigente de CCOO ha añadido que la movilización también incluye la defensa de los servicios públicos, el sistema de pensiones y los derechos de las mujeres, y ha asegurado que los sindicatos continuarán con sus reivindicaciones si no se alcanzan los objetivos planteados. "Este es el primero, si no conseguimos nuestros objetivos seguiremos adelante", ha advertido.

Preguntada por el seguimiento de la huelga, Fernández de los Muros ha expresado la "satisfacción" de CCOO con la respuesta y ha señalado que la incidencia ha sido desigual por sectores.

También ha cuestionado los servicios mínimos establecidos en algunos servicios públicos, al considerar que "han sido muy abusivos en algunos casos" y que ello ha impedido ejercer el derecho a la huelga a trabajadores obligados a prestar esos servicios.

En relación con el dato de seguimiento del 1,52 por ciento ofrecido por la CEOE Castilla y León, Lobo ha rechazado valorar la jornada en esos términos y ha cuestionado el enfoque de la patronal. "Nos sorprende que la CEOE de lo que tiene que hablar es de sus cuentas de resultados, de sus márgenes y de sus beneficios", ha afirmado.

En la misma línea, el secretario general de UGT en Castilla y León ha reclamado a la patronal que centre el debate en los salarios y en la negociación colectiva, al recordar que Castilla y León cuenta con un salario medio inferior al del conjunto del país. "Lo que queremos salvar es que se sienten a negociar y que aumenten nuestros salarios, que realmente es lo que necesitamos", ha señalado.

Finalmente, ha incidido en que la jornada de huelga debe entenderse como el inicio de una movilización más amplia para reclamar mejoras sociales y laborales.

"Una jornada de huelga y de lucha conlleva sacrificios, renuncias, es mojarse, literalmente, y también es una esperanza", ha concluido, mientras Fernández de los Muros ha reivindicado la continuidad de la lucha sindical para defender "la dignidad de la clase trabajadora".

"CONTRA EL RENTISMO Y EL CAPITALISMO"

Por su parte, el portavoz del Sindicato de Vivienda de Valladolid, Guillermo González, ha defendido este miércoles, antes de participar en la manifestación convocada en la ciudad por la vivienda, que la movilización pretende mostrar el rechazo de los trabajadores al modelo actual de acceso a la vivienda y ha asegurado que "la clase trabajadora de la capital vallisoletana hoy ha decidido parar para decir que no soporta más rentismo y capitalismo".

González ha restado importancia a los datos de seguimiento de la huelga, después de que la CEOE haya cifrado en el 1,52 por ciento el seguimiento en la Comunidad, y ha considerado que "el seguimiento es indiferente".

En este sentido, ha sostenido que "no es un fracaso que la clase trabajadora se movilice y demuestre fuerza" y ha señalado que las calles de Valladolid y de otras ciudades de Castilla y León "han estado llenas de trabajadores que han decidido sacrificarse para demostrar que esta cuestión importa".

El portavoz del Sindicato de Vivienda ha explicado que los participantes han trasladado con la movilización que "les preocupa vivienda y que han decidido parar y que merece la pena parar por ello".

Asimismo, ha defendido que la jornada de protesta no supone el final de las reivindicaciones y ha apuntado que los participantes están cansados y hartos de este sistema, pero que "no van a parar".

En este sentido, González ha advertido de que la movilización de este miércoles supone "un paso más en el camino hasta destruir el rentismo y el capitalismo que ahogan a los trabajadores".

Así, frente a quienes cuestionan el sentido de la huelga, ha defendido que "la movilización tiene sentido, evidentemente, porque es la clase trabajadora la que reclama lo que es suyo y demuestra que está dispuesta a perder gran parte de su salario por lo que le importa".