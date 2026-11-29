Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, de unos 90 años, han resultado afectadas por inhalación de humo tras el incendio de una campana extractora en la cocina de una vivienda en Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso se ha producido minutos antes de las 12.12 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido una llamada que alertaba del incendio en una vivienda en la calle Marqués de la Albaida de Palencia.

El 1-1-2 ha avisado al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local y a los Bomberos de Palencia, que han actuado en el lugar y han solicitado asistencia para las dos personas por inhalación de humo a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil para atenderlas.