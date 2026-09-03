Dos notas anónimas permiten desarticular cuatro puntos de venta de droga en Valladolid y Zamora

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la guardia civil en una operación contra el tráfico de drogas en la provincia de Zamora. - GUARDIA CIVIL - Archivo

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El envío de dos notas anónimas ha permitido a la Guardia Civil desarticular cuatro puntos de venta de droga en la provincia de Valladolid y Zamora y mandar a prisión al cabecilla de la organización.

En el marco de la operación 'Celatar', que se ha desarrollado en los términos municipales de San Pedro de Latarce (Valladolid) y Villalpando (Zamora), se ha procedido a la detención de cuatro personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública. El líder del grupo además blanqueaba los beneficios de la venta de la droga y llevaba un nivel de vida no acorde a sus ingresos, señalan desde el Instituto Armado a través de un comunicado.

La investigación se pudo iniciar a través de la colaboración ciudadana, con el envío de dos notas anónimas en las que se comunicaba las personas y describían lugares y formas en las que realizaban las operaciones de tráfico de drogas.

Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2025 y permitieron constatar la existencia de cuatro puntos de venta de sustancias estupefacientes, dos de ellos situados en la localidad de San Pedro de Latarce, uno en Villanueva de los Caballeros, ambos en la provincia de Valladolid y otro en Villalpando (Zamora).

El pasado 31 de agosto, los agentes llevaron a cabo dos registros domiciliarios y uno de un establecimiento en San Pedro de Latarce, donde se realizó la mayor aprehensión de droga y donde residía el presunto líder del grupo criminal, quien suministraba la droga al resto del grupo.

Durante los registros se localizaron aproximadamente 265 gramos de cocaína, más de 30.000 euros en efectivo ocultos en la vivienda, se localizaron además útiles de pesaje y material destinado a la preparación y distribución de dosis, tales como envases y sistemas de cierre.

Los investigadores estiman que el valor de las sustancias estupefacientes intervenidas en el mercado ilícito al por menor habría superado los 15.000 euros.

Asimismo, los vehículos utilizados por el líder para la adquisición y distribución de las sustancias estupefacientes han quedado a disposición de la autoridad judicial.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad judicial la cual decretó el ingreso en prisión provisional del cabecilla de la organización. Ninguno de los detenidos ni de los investigados contaba con antecedentes por hechos de la misma naturaleza.

En el operativo han participado más de treinta agentes de diversas especialidades de la Guardia Civil de Valladolid.