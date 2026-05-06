Dos personas de unos 80 años heridas tras un accidente de tráfico en Doñinos de Ledesma (Salamanca)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. - JCYL - Archivo

DOÑINOS DE LEDESMA (SALAMANCA), 6 (EUROPA PRESS)

Dos personas de unos 80 años han resultado heridas y han precisado traslado a un centro hospitalario tras un accidente de tráfico en Doñinos de Ledesma (Salamanca), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido poco antes de las 11.56 horas, cuando la Guardia Civil ha avisado al 112 del accidente de un turismo en el kilómetro 29 de la carretera CL-517, donde tres personas habían resultado heridas, una de ellas de carácter grave.

Así, se ha dado aviso a Sacyl, que ha enviado recursos al lugar y han atendido a una mujer y un varón de unos 80 años a quienes se ha trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca, aunque se movilizaron además un helicóptero sanitario y una ambulancia enfermerizada de emergencias.