Dos trabajadores afectados por inhalación de humo en un incendio en el edificio de Cruz Roja de Valladolid

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VALLADOLID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores han resultado afectados por inhalación de humo en un incendio declarado en el edificio de Cruz Roja de Valladolid, situado en la calle Pólvora, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del incendio a las 19.37 horas y en un primer momento se ha indicado que no había personas heridas, por lo que se ha dado aviso a la Policía Local de , al Cuerpo Nacional de Policía, al Centro Coordinador de Emergencias y a los Bomberos de Valladolid.

Posteriormente, a las 20.00 horas, los bomberos han solicitado asistencia sanitaria para valorar a dos trabajadores que presentaban síntomas por inhalación de humo.

Tras esta petición, el Centro de Emergencias ha trasladado el aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil para valorar a los dos trabajadores afectados.