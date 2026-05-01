Dos "ultras" que acusaron a Cendón (PSOE) de estar implicado en la trama del 'Tito Berni' aceptan 6 meses de prisión

Archivo - El diputado del PSOE Javier Alfonso Cendón, interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LEÓN, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León y diputado nacional, Javier Alfonso Cendón, ha comunicado este viernes que dos "ultras de extrema derecha" que le acusaron a él y a varios diputados socialistas de participar en la trama del conocido como 'Tito Berni' aceptaron esta semana una condena de seis meses de prisión por delitos de injurias y calumnias así como aportar al parlamentario una indemnización de 2.000 euros.

El político leonés ha comunicado la sentencia a través de su perfil en la red social 'X' y ha compartido el fallo de la misma. En declaraciones a los medios de comunicación ha valorado que "se ha hecho justicia", algo que considera importante porque cree que hay "partidos políticos y gente de extrema derecha en este país que quiere hacer política con el bulo, con la mentira y con la difamación".

La sentencia, ha subrayado, demuestra que estas dos personas a las que define como "ultras de extrema derecha" han reconocido "sin ambages, que se lo habían inventado todo" en relación a las supuestas acusaciones de que Cendón y otros diputados estaban vinculados con la trama conocida como del 'Tito Berni', que consistía en ofrecer a empresarios ventajas en la contratación pública a cambio de sobornos y relacionada también con fiestas que incluían prostitución, alcohol y drogas.

Eso sí, el político socialista ha lamentado que durante este tiempo he tenido que "convivir con la infamia, con una acusación fabricada" y con "el daño injusto" de quienes, considera, intentaron "demoler" su nombre, trayectoria y honor. En referencia a ésto se pregunta "dónde están ahora quienes señalaron con tanta ligereza" y "quién repara el daño causado" o restituye el honor "puesto en duda durante tres años de ruido y sospechas".

"Esta sentencia lo hace. Pero no todo el mundo tiene la capacidad de resistir hasta el final frente a una mentira organizada para destruir al adversario", ha reconocido Cendón.

"Los socialistas y los demócratas siempre hemos defendido el uso de las ideas, de la palabra, de la razón, de la educación, frente a lo que estamos viendo con determinados pseudo periodistas, con determinados pseudo medios, que lo único que buscan es crear confrontación y malestar en la sociedad con mentiras, bulos y difamaciones", ha añadido el secretario general del PSOE leonés.

El diputado ha añadido que actualmente se hace algo similar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su familia y a "ministros y ministras y compañeros y compañeras del PSOE", pero también, ha añadido, "de otros partidos progresistas". Por ello, ha llamado a que la sociedad española ponga "coto" a este tipo de hechos.