Dos varones atendidos, uno trasladado al hospital, tras una pelea en Palencia capital

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

PALENCIA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones de unos 30 años han sido atendidos, y uno de ellos trasladado al hospital, tras una pelea en la calle Cardenal Almaraz de Palencia capital, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

La pelea ha tenido lugar minutos antes de las 4.18 horas de este domingo, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para atender a un varón que ha sufrido un desmayo tras recibir un puñetazo en la cara.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. En el lugar, se ha atendido al paciente, si bien no ha requerido de ser trasladado.

Posteriormente, a las 04:44 horas, el 1-1-2 ha recibido otra llamada en la que se informaba de otro herido en la misma pelea, también de un joven de unos 30 años, consciente y con heridas en la clavícula, con una posible fractura.

Así, el 1-1-2 ha trasladado la información a ambas Policías y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria que ha atendido a este segundo afectado y lo ha trasladado al Hospital de Palencia.