Dos varones roban dinero y una maleta a una persona sin hogar en Valladolid

Los individuos, que habían intentado robar a otras personas sin hogar, están en libertad a la espera de juicio

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en una operación junto a la Policía Local de Valladolid, ha detenido, y posteriormente puesto en libertad, a dos varones como presuntos autores de un delito de robo con violencia tras llevarse dinero y una maleta propiedad de una persona sin hogar que dormía en la sucursal de un banco.

Los hechos se produjeron sobre las 1.45 horas de la madrugada del miércoles 6 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones y a bordo de vehículo policial rotulado, fueron comisionados por la sala CIMACC 091 para personarse en el Paseo Zorrilla por un aviso de un presunto robo.

La víctima, una persona sin hogar que se encontraba durmiendo en el interior de una sucursal bancaria, manifestó que dos individuos accedieron al recinto y pasaron por encima de ella para sustraerle una maleta.

Al percatarse del hecho, la víctima intentó evitar el robo, por lo que se produjo un forcejeo que terminó con su caída al suelo y con ella herida por una erosión en la rodilla izquierda, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el altercado, la víctima también denunció haber sido objeto de tocamientos no consentidos por los que respondió verbalmente a los agresores.

Tras los hechos, los individuos lograron huir del lugar con la maleta y dinero en efectivo, si bien fueron localizados e interceptados por un indicativo de Policía Nacional en la calle Puente Colgante, esquina con calle Gabilondo.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos abandonaron la maleta junto a un banco y arrojaron el dinero a una papelera, acción que fue observada por los agentes de Policía Local que habían acudido también al aviso.

Así, ambos objetos fueron recuperados, de manera que la maleta fue devuelta a su propietaria y el dinero entregado en dependencias policiales, si bien la cartera con documentación personal no ha sido localizada.

Previamente a esta intervención, el indicativo de Policía Local actuante había identificado a los mismos individuos en la plaza Fuente Dorada, donde presuntamente intentaron cometer hechos similares contra otras personas sin hogar, sin lograrlo al ser su actitud recriminada por testigos. Ninguna de las víctimas de este primer incidente ha querido formalizar denuncia.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que determinó su puesta en libertad en espera de la citación para su correspondiente juicio.