Dos vecinos de Murcia acusados de estafar casi 60.000 euros a una de Medina aseguran que ni siquiera se conocen

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ni siquiera se conocen y se han visto por vez primera este jueves, es al menos parte de la versión exculpatoria que dos vecinos de Murcia, José Ángel S.G. y María Isabel V.L, han facilitado por videoconferencia desde Cartagena durante el juicio celebrado en la Audiencia de Valladolid donde ambos han comparecido bajo la acusación de haberse compinchado en septiembre de 2022 para, mediante operaciones de banca 'online', estafar casi 60.000 euros a una vecina de Medina del Campo de la que habrían extraído dicha cantidad de su cuenta en el BBVA.

Pese a las excusas realizadas por los dos acusados, quienes han declarado tan solo a preguntas de sus respectivos letrados, la Fiscalía de Valladolid y BBVA, esta última como acusación particular, han mantenido invariables contra ellos los cargos imputados y las penas aparejadas, que en el caso de la acusación pública se eleva a tres años y tres meses de prisión por delito de estafa y otro de falsedad documental, junto con el pago de una multa global de 3.600 euros.

Y es que las acusaciones consideran probado que los ocupantes del banquillo se concertaron para abrir el día 19 de septiembre de 2022 una cuenta en BBVA a nombre de José Ángel y de la víctima, María Jesús B.B, vecina de Medina, sin conocimiento ni autorización de esta última, utilizando para ello sus datos personales y el DNI. A posteriori, siempre según las acusadoras, los encausados habrían transferido a esa nueva cuenta casi 60.000 euros que la víctima tenía en la suya personal y, más tarde, la totalidad de ese importe a una tercera en la que figura únicamente como titular el acusado.

Ese mismo día, José Ángel extrajo 3.200 euros en una sucursal de la localidad murciana de San Javier y, supuestamente, efectuó dos transferencia por importe cada una de ellas de 10.000 euros, en total 20.000 euros, a una cuenta de la que es titular su compañera de banquillo.

La víctima, tal y como ha advertido este jueves, en declaraciones recogidas por Europa Press, no tuvo constancia de que le habían esquilmado la cuenta hasta que el BBVA se puso en contacto con ella para informarle de lo ocurrido. Así, María Jesús ha asegurado que los acusados, a los que no conoce de nada, pudieron hacer uso de su documentación debido a que años antes había denunciado en comisaría la sustracción de la misma.

LA VÍCTIMA, SIN DINERO PARA EL DÍA A DÍA

Aunque la mujer no ha sufrido quebranto económico alguno, ya que la entidad le devolvió la totalidad del dinero extraído, sí ha mostrado su malestar por el hecho de que tal circunstancia alteró sustancialmente su vida diaria. "Durante más de un mes la cuenta quedó bloqueada y me quedé sin poder pagar lo básico, ni siquiera la factura del teléfono móvil. Al final me tuvieron que prestar dinero mis amigos", ha denunciado María Jesús.

Por su parte, los dos acusados, cuyos letrados han pedido un fallo absolutorio y, en el caso del letrado de ella, la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas en caso de condena--han pasado cuatro años desde que se produjeron los hechos--, se han declarado inocentes, además de negar vinculación personal alguna entre ellos.

"Señoría, ni siquiera conozco a la mujer que se sienta a mi lado, es la primera vez que la veo en mi vida", ha mantenido José Ángel S.G. respecto de la coacusada, a la vez que ha explicado que la única cuenta que tiene abierta es una en Santander y que carece de conocimientos informáticos para operar 'online' a fin de aperturar cualquier otra.

Aunque figura su firma en la extracción de 3.200 euros en una sucursal de BBA en San Javier, el presunto estafador ha relatado que ese día, sin saber que figuraba una cuenta a su nombre, acudió a la entidad acompañando al hermano de un amigo que retiró ese dinero y le pidió el favor de estampar su rúbrica. "Yo por aquellas fechas estaba muy mal de la cabeza y era muy vulnerable", ha justificado José Ángel en alusión a los graves problemas mentales que padecía, entre bipolaridad y brotes psicóticos.

Si el acusado ha dejado entrever que la actividad delictiva podría haberla cometido esta persona, la coacusada, María Isabel V.L, ha hecho lo propio a continuación tras desmarcarse totalmente de los hechos e insinuar que en su caso su expajera era perfecto conocedor de la cuenta que tenía abierta en BBVA, la misma en la que le fueron realizadas sendas transferencias de 10.000 euros desde la personal de su compañero de banquillo.

Del total de 59.850 euros que los acusados extrajeron, supuestamente, de la cuenta de la víctima, BBVA ha logrado recuperar 36.600 euros, no así los 3.200 extraídos en la sucursal de San Javier ni los 20.000 que aún figuran en la cuenta de María Isabel y que se encuentran bloqueados. A este respecto, la acusada, que no ha llegado a disponer de ni un euro de ese importe, no ha puesto ninguna pega para que ese dinero retorne a la entidad perjudicada.