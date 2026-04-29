Down CyL reclama un cambio en el modelo laboral para que el 73% de las personas del colectivo activas logre empleo

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La federación Down Castilla y León ha reclamado un cambio en el modelo laboral actual con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, tras señalar que el 73 por ciento de las personas del colectivo que se encuentran activas todavía busca una oportunidad laboral en la comunidad.

La organización ha presentado un análisis de la situación laboral en la Comunidad, en el que ha denunciado la brecha de recursos existente entre el empleo protegido y el modelo de inclusión en la empresa ordinaria.

Según los datos de abril de 2026 recabados por la federación, actualmente existen 148 personas con síndrome de Down en búsqueda activa de empleo y otras 203 formándose en programas prelaborales.

En cuanto a las contrataciones vigentes, un total de 71 personas ya están integradas en el mercado de trabajo. De estos trabajadores, el 76 por ciento desempeña su labor en empresas ordinarias, mientras que el 15 por ciento lo hace en la administración pública.

Down Castilla y León ha señalado que el método "más eficaz" para la inclusión es el Servicio de Empleo con Apoyo, basado en la figura del preparador laboral. No obstante, la federación ha advertido de que los recursos son "críticos", ya que solo se cuenta con 18 preparadores para toda la Comunidad.

Ante esta situación, la organización ha solicitado formalmente a la Junta y al resto de administraciones "igualdad de condiciones respecto a otros modelos de empleo protegido". Asimismo, ha instado al sector privado "a apostar por este talento para eliminar prejuicios y construir una sociedad más justa".