Down Valladolid celebra el 21 de marzo el Día Mundial del síndrome bajo el lema 'graciasPortanto'

VALLADOLID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Down Valladolid celebra el próximo día 21 de marzo, un año más, el Día Mundial del citado síndrome bajo el lema #GraciasPorTanto, con el fin de que las personas afectadas agredezcan a los miles de ciudadanos que, desde el anonimato y sin buscar ningún reconocimiento, ayudan, facilitan...y en definitiva, hacen la vida más bonita a estas personas.

#GraciasPorTanto es un homenaje a la sociedad en general, aquella que esta cerca de las personas con síndrome de Down, porque sin su apoyo, "sin esa sonrisa de la camarera del bar, sin la ayuda del conductor de autobús, sin el compromiso del empresario, sin la cercanía de la dependienta de la tienda de la esquina....y de tantos y tantos otros...las personas con Síndrome de Down no habrían llegado tan lejos ni estarían tan incluidas en la sociedad".

Por todo ello, en la II Edición de los Premios Down47 se han concedido las siguientes categorías; en Apoyo y Compromiso con la discapacidad, al Ayuntamiento y la Diputación de Valladolid; en Inserción Laboral de las Personas con Síndrome de Down, a la empresa Alvaro Moreno SL; y en la categoría Buenas Prácticas en la inclusión, a Fundación La Caixa.

El acto de entrega se llevará a cabo el día 21 de marzo a las 11.30 horas en Sala San Agustín del Centro Cultural San Agustín, en el Paseo Filipinos, 7 Valladolid.