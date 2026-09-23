El Drogas, Aitana Sánchez Gijón con 'Malquerida', Mario Gas o 'Aquí se danza', en la campaña cultural de otoño en Soria

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, presenta la campaña cultural de otoño en Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Drogas, Aitana Sánchez Gijón con 'Malquerida', Mario Gas y mucho más teatro, ópera o el festival 'Aquí se danza', con cuatro propuestas, son algunos de los espectáculos programados para la campaña cultural del 'Elige tu otoño en Soria'.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha detallado la programación donde "la cultura regresa al Palacio de la Audiencia con 'Elige tu otoño en Soria' y una campaña que contiene la diversidad que defiende la concejalía".

Las entradas saldrán a la venta este jueves 24 de septiembre a las 12.00 horas.

La programación arranca el 6 de octubre con el teatro 'El Retablo de las maravillas' de Els Joglars, que cumple 65 años. El martes 13 continúa el teatro con 'El Rey de la Farándula' que combina teatro, humor y música en directo, de Ángel Ruiz. El viernes 16 el rock de El Drogas será el protagonista desde las 20.30 horas, vinculado también a la memoria histórica.

El lunes 19, vuelve el teatro en forma de terror con 'Misery' mientras que el miércoles 21 será el turno de 'Poeta perdido en Nueva York' de Jesús Torres, que acerca con los poemas de Lorca al joven que llegó a Nueva York buscando respuestas.

El martes 27, humor, música y circo en directo con 'Paüra', mejor espectáculo en 2021. Mario Gas llega al Palacio de la Audiencia el 30 de octubre con 'Mi suicidio o el pesimismo alegre'.

MÁS TEATRO, ÓPERA Y DANZA

Noviembre arranca con el teatro, el martes 3, de 'Sensación térmica' que invita a detectar la violencia envuelta en amor. Aitana Sánchez Gijón estará con 'Malquerida' el jueves 5 mientras que el lunes 9 será el turno de 'La Desconquista', una comedia con cinco intérpretes y músicos'.

La música regresa el miércoles 11 de octubre con Gustav Mahler, dentro del Otoño Musical Soriano. La ópera tiene su protagonismo el lunes 23 con 'La Flauta mágica'.

El festival 'Aquí se danza' contará con cuatro espectáculos. El primero de ellos será Transeúnte, el viernes 27. El sábado 28, doble sesión con S'Albufera a las 13.00 hora y Jarana a las 19.00 horas. Cierra el festival el domingo 29 'Un baile Ceibe'. El abono del festival son 13 euros, Transeúnte costará 10 euros y el resto de espectáculos tres euros.

En diciembre regresa el teatro con 'Divinas palabras' y una gran fuerza visual donde se aborda la avaricia el martes 1 mientras que el viernes 11 será el turno de 'Leonora', sobre el texto de Alberto Conejero, una de las voces de la dramaturgia contemporánea.

EXPOSICIONES Y TALLERES

La campaña la completan exposiciones, como las que se pueden visitar en el Espacio Alameda, 'Ellos nos hicieron mejores' y 'Botones de Nácar, contra el Olvido'.

En el Palacio de la Audiencia continúa 'La Pausa. Tazas del mundo' y 'La esfera del agua'. Además, en los próximos días llegará 'Dibujos', de Juan José Catalina, 'Entre hilos, linajes y ánimas' y en diciembre será el turno de 'A veces, el silencio es la peor mentira' del soriano Fernando García Ortega.

En el Centro Cultural Gaya Nuño se podrá visitar 'Miradas cruzadas' y 'La Pintura como necesidad' mientras que en Santa Clara se podrá visitar 'La bandera que vino del mar'.

Además, se celebrará la XX Semana de la Memoria Histórica, así como talleres de reutilización de cazadoras, de danza o bordado sobre fotografías.