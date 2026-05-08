Dujo insta a PP Y Vox a solucionar los problemas del campo y dejen de pensar "en otras comunidades y otras elecciones"

SORIA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha instado al Partido Popular y Vox a que se pongan de acuerdo y solucionen los problemas por los que pasa el sector de la agricultura y la ganadería, "en lugar de pensar en otras comunidades y otras elecciones".

Así, durante la clausura de la Asamblea de Asaja Soria, donde ha acompañado a la presidenta provincial, Ana Pastor, Dujo ha pedido a ambas formaciones que cierren un acuerdo de gobierno y comiencen a trabajar "para solucionar los problemas" de la Comunidad y del sector agrario.

En este sentido, ha recordado que los ciudadanos de Castilla y León "ya han votado" y se lleva "mucho tiempo de elecciones". Durante su intervención, ha alertado sobre las enfermedades de la cabaña ganadera y ha enumerado alguna como la tuberculosis, la peste porcina africana o la dermatosis.

"Las explotaciones ganaderas de Castilla y León son las mejor preparadas para mantener la bioseguridad, pero tenemos la amenaza de los animales silvestres", ha señalado, para acto seguido instar a controlar la fauna silvestre para evitar contagios.

EL GRANERO DE ESPAÑA

El dirigente agrario ha trasladado además su preocupación por la situación del cereal y ha advertido de que los agricultores trabajan "arruinándose" debido al incremento de los costes de producción y a la caída de los precios. "O hay un cambio importante de aquí al verano o al otoño o, sin duda, los agricultores vamos a dejar de sembrar cereal", ha advertido.

El presidente de Asaja ha recordado que Castilla y León es "el granero de España", pero "podría dejar de serlo" por la falta de rentabilidad. A este respecto, ha detallado que una hectárea de secano tiene unos costes de entre 700 y 900 euros y se recogen 3.500 kilos, "a menos de 200 euros la tonelada". "Hasta aquí hemos llegado, nos estamos arruinando y no están haciendo nada las administraciones, ni la Junta, ni el Gobierno de España ni mucho menos la Unión Europea, que es la máxima responsable", ha lamentado en su intervención en Soria.

CONFLICTOS

Dujo ha apuntado que esta situación se debe a "los conflictos internacionales y a los acuerdos comerciales impulsados por la Unión Europea". En este sentido, se ha referido a la guerra entre Rusia y Ucrania y al conflicto en Oriente Próximo, que "dispararon los costes de fertilizantes y carburantes y siguieron aplastando el precio de los cereales".

El presidente regional de Asaja también ha hecho referencia al acuerdo con Mercosur y ha pedido "controles estrictos para evitar competencia desleal con productos procedentes de terceros países". "Estamos destruyendo lo que hemos creado durante años", ha lamentado, en referencia a "normas absurdas" que reducen la producción propia y dependen de la entrada de productos del exterior.