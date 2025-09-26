Dujo, reelegido presidente de Asaja en CyL, centra su mandato en los problemas de rentabilidad y la PAC

Donaciano Dujo interviene en un momento del XI Congreso de Asaja Castilla y León celebrado este viernes en Ávila - ASAJA

ÁVILA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Donaciano Dujo ha sido reelegido presidente de Asaja en Castilla y León en el XI Congreso de la organización celebrado este viernes en Ávila, donde ha explicado que su nuevo mandato se centrará en los principales problemas que atraviesan los agricultores de la Comunidad: la falta de rentabilidad en determinados sectores y las incertidumbres sobre la Política Agraria Común (PAC), en su vertiente más amplia.

Dujo ha asegurado que Asaja promoverá todas las acciones reivindicativas posibles y en todos los ámbitos "para presionar a las instituciones y conseguir una política --PAC-- verdaderamente productiva".

En este sentido, ha subrayado que el rechazo a la propuesta actual de la CE sobre la PAC es mayoritario: "Lo mantienen la Consejería de Agricultura, el Ministerio, veinte países de la UE y el propio Parlamento Europeo. Sólo la Comisión insiste en mantener el texto", ha lamentado.

"Si los jefes de Estado, de Gobierno y los eurodiputados que hemos votado dicen que no, la Comisión debe volver a presentar una nueva propuesta", ha reclamado Dujo que ha dejado claro que Asaja afrontará esta etapa con una posición "tajante y firme ante aquellas instituciones, ante aquellos lobbies o poderes que critiquen y que no prioricen las políticas del sector agrícola y ganadero".

Por otro lado, se ha comprometido a combatir los altos costes de producción que "asfixian al sector" agroganadero y ha remarcado que seguirá peleando por las infraestructuras estratégicas, como regadíos o modernización de explotaciones, en un sector que representa el 50 por ciento del PIB de Castilla y León.

El reelegido presidente autonómico de Asaja ha asegurado además que la organización mantendrá la unidad y la fortaleza para lo que le contará con las nueve provincias y con los más de 18.000 socios. "Queremos que los consumidores nos vean como verdaderos aliados, que producimos alimentos de calidad, que mantenemos el medio ambiente y damos vida al medio rural", ha reivindicado.

En su intervención, Dujo ha insistido en que el futuro del campo pasa por explotaciones rentables, capaces de asegurar relevo generacional, y por transmitir el "orgullo de ser agricultores y ganaderos" a las futuras generaciones a lo que ha añadido la necesidad de situar a Castilla y León como referente agrícola y ganadero en España y Europa.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, encargada de clausurar el XI Congreso de Asaja de Castilla y León, ha felicitado a Donaciano Dujo y a su equipo por la reelección y ha destacado la importancia de la unidad en el sector.

González Corral ha subrayado que desde que asumió la responsabilidad al frente de la Consejería ha trabajado "codo con codo" con las organizaciones profesionales agrarias, lo que ha permitido articular ayudas urgentes por la enfermedad hemorrágica epizoótica, flexibilizar medidas del PEPAC o habilitar líneas de apoyo para los agricultores y ganaderos afectados por los incendios del verano.

La consejera ha asegurado que la Junta se "opone frontalmente" a la PAC post-27, ya que recorta presupuesto y elimina pilares fundamentales, y ha recordado que el Gobierno autonómico y las organizaciones agrarias han llevado a Bruselas una declaración conjunta para reclamar una política que dé respuesta real al campo y para que "la voz de Castilla y León" se escuche en Europa y ante el Gobierno de España.

Por último, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, presente en este evento, también ha reclamado un acuerdo entre PP y PSOE que permita modificar la propuesta de reforma de la Política Agraria Común. El regidor ha recordado que la Comisión Europea está pilotada por ambas fuerzas y, por tanto, "si quieren, pueden cambiar el rumbo del campo en Castilla y León y en España".

En este sentido, ha instado a escuchar a los parlamentos y a todas las voces del sector, que coinciden en calificar de "disparate" el planteamiento actual, y ha pedido una reforma que aporte soluciones reales a los problemas de agricultores y ganaderos.