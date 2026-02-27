Dujo reitera la independencia de Asaja y reclama consenso político ante asuntos "importantes" para el sector

Santa María del Páramo ha acogido este viernes la XL Asamblea General Ordinaria de Asaja León. - ASAJA LEÓN

SANTA MARÍA DEL PÁRAMO (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha reiterado este viernes ante el inicio de la campaña electoral la independencia política de la organización agraria y ha reclamado consenso político ante asuntos "importantes" para el sector.

"Los agricultores no queremos que nos regalen el oído con promesas que no se piensan cumplir o que simplemente son demagogia", ha recalcado y ha incidido en la importancia de que, ante asuntos "importantes" como la Política Agraria Común (PAC) o las relaciones con los mercados internacionales, haya un consenso de todas las fuerzas políticas.

Al mismo tiempo ha manifestado el deseo de que los resultados electorales permitan la formación de un gobierno estable, en un espacio de tiempo "razonable" y que el discurso de investidura atienda en el capítulo agrario todas las necesidades normativas y presupuestarias del sector, según ha informado a Europa Press en un comunicado Asaja.

Donaciano Dujo se ha pronunciado de este modo en Santa María del Páramo (León), donde se ha celebrado la cuadragésima Asamblea General Ordinaria de Asaja León, un acto en el que se han recordado los orígenes de la organización y se ha impuesto la Insignia de Oro al que fuera entonces su presidente, Demetrio Espadas Lazo.

En la Asamblea se ha analizado el estado en el que se encuentra la reforma de la PAC, los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Mercosur y con otros territorios, así como la guerra "que no cesa" de los aranceles con Estados Unidos, entre otras cuestiones de actualidad.

El sector vive "con gran preocupación" el desequilibrio que existe entre el precio de los productos y el coste de los insumos, cuyo mayor exponente se refleja en los cereales y los abonos, según ha explicado Asaja, que ha añadido que la reducción de los aranceles a los abonos que ha aprobado recientemente la Comisión Europea no es suficiente para que las producciones vuelvan a una senda de competitividad.

