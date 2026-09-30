Se duplica la incidencia de infecciones respiratorias en CyL, con el Covid por encima del umbral epidémico

Datos del último informe Vigira. - SACYL

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa global de incidencia de las infecciones respiratorias agudas se ha duplicado durante los últimos 21 días, para situarse en la semana 39, la que comprende del 21 al 27 de septiembre, en los 629 casos por 100.000 habitantes, con el Covid por encima del umbral epidémico.

Según refleja el último informe del programa de Vigilancia de las Infecciones Respiratorias Agudas (Vigira) consultado por Europa Press, la incendencia ha aumentado, principalmente, en los menores de 15 años y un incremento de las urgencias hospitalarias en menores de cinco.

El Covid-19, además, ha superado el umbral epidémico en la semana 38 (del 14 al 20 de septiembre). Durante estas semanas se ha observado un aumento del SARS-CoV-2 que en la semana 39 aparece en el 40 por ciento de las muestras centinelas. La gripe se detecta principalmente en muestras hospitalarias.