Eavacyl instala una mesa informativa en Valladolid por el Día Internacional de la Enfermedad de Behçet

VALLADOLID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (Eavacyl) se sumará este miércoles, 20 de mayo, a la campaña nacional 'Somos Capaces' con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Enfermedad de Behçet, una iniciativa que busca visibilizar esta patología rara, crónica e invisible, así como mostrar apoyo a las personas afectadas y a sus familias.

Dentro de las actividades programadas para esta jornada de concienciación, la asociación ha organizado la instalación de una mesa informativa en la calle Ferrari de Valladolid, que permanecerá activa en horario de 17.00 a 19.00 horas.

En este espacio se ofrecerá información detallada sobre la enfermedad, se resolverán dudas y se sensibilizará a la ciudadanía acerca de la realidad diaria de quienes conviven con ella, tal y como señalan desde la asociación a través de un comunicado.

La campaña 'Somos Capaces', impulsada por la Asociación Española de la Enfermedad de Behçet, pone el foco en la fortaleza, resiliencia y capacidad de superación de estos pacientes.

Los afectados afrontan diariamente importantes retos derivados de una enfermedad autoinmune, crónica y multisistémica que puede llegar a afectar gravemente a distintos órganos y sistemas del cuerpo. Esta dolencia está considerada una enfermedad rara y puede provocar brotes inflamatorios, dolor, fatiga extrema, complicaciones neurológicas y otras alteraciones que impactan de forma significativa en la calidad de vida.

A pesar de ello, desde el colectivo han destacado que muchas personas continúan desarrollando su vida personal, familiar y profesional con un enorme esfuerzo y determinación.

Por este motivo, desde Eavacyl han insistido en la importancia de seguir impulsando la investigación científica, el diagnóstico temprano, el reconocimiento de la discapacidad y el apoyo institucional y social hacia las enfermedades raras e invisibles.

Como muestra de apoyo y compromiso con las personas afectadas por la enfermedad de Behçet, diversos ayuntamientos y entidades públicas de toda España han confirmado que iluminarán de azul cian sus fachadas y monumentos emblemáticos durante la jornada.

Con esta iniciativa, la asociación ha reafirmado su compromiso con la sensibilización social y el acompañamiento, recordando que visibilizar también es ayudar.