El eclipse no impide la caída de un 4,5% en pernoctaciones hoteleras y en número de viajeros en CyL en agosto

Archivo - Imagen de archivo de un hotel de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Castilla y León en agosto empeoran y descienden pese al tirón del eclipse un 4,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 1.005.272 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la Comunidad se alojaron también un 4,5 por ciento menos de turistas en agosto que en el mismo mes del año anterior, y se alcanzaron los 622.043 viajeros.

A nivel nacional, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,4 por ciento en agosto respecto al mismo mes de 2025, y superaron los 48,7 millones.

Las de viajeros residentes en España bajaron un 1,1 por ciento, mientras que las de no residentes crecieron un 2,8 por ciento.

Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en agosto, con el 24,4%, 14,9% y 12,8% del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos de los no residentes fueron Illes Balears, Cataluña y Canarias, con el 33, 20,6 y 18,2 por ciento del total, respectivamente.

Por zonas turísticas, Isla de Mallorca registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 8,5 millones. Por su parte, los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Barcelona, Madrid y Calvià.