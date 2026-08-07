Eclipse de sol en CyL: Efectivos de Seguridad, previsión de Aemet y medidas de movilidad

Nicanor Sen preside la comisión de asistencia al delegado de este viernes. - DELEGACIÓN GOBIERNO

VALLADOLID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 3.000 componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado participarán en el dispositivo que la Delegación del Gobierno ha diseñado para "disfrutar con seguridad" del día del eclipse en la Comunidad, un "hito histórico" para Castilla y León que será un "balcón privilegiado" desde el que observarlo.

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha presidido este viernes la comisión de asistencia al delegado con los subdelegados del Gobierno en la Comunidad, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, DGT, Área de Fomento y Aemet con el objetivo de "coordinar acciones y dar a conocer el trabajo realizado de cara a este fenómeno astrológico.

"El 12 de agosto marcará un hito histórico en Castilla y León al ser un balcón privilegiado para disfrutar el eclipse solar total en casi toda la Comunidad. Además, será un reto desde el punto de vista de la seguridad, la movilidad y la coordinación de administraciones", ha añadido en declaraciones recogidas en un comunicado.

Esta comisión se ha celebrado como paso previo al Cecopi autonómico que tendrá lugar el lunes, 10 de agosto, para coordinar todas las actuaciones y medidas necesarias que garanticen la seguridad y la movilidad de aquellos ciudadanos que deseen disfrutar del eclipse solar en Castilla y León el próximo miércoles, 12 de agosto.

"El objetivo es que todas las personas puedan disfrutar con seguridad y tranquilidad de este acontecimiento único", ha continuado para avanzar que serán cerca de 3.000 los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que participarán en este dispositivo.

El Jefe de la Unidad de Protección Civil en la delegación del Gobierno, Pablo Hernández, ha explicado que su equipo ha trabajado de forma coordinada con la Junta para validar los puntos de observación.

Por su parte, el jefe de predicción de Aemet en Castilla y León, Jesús Gordaliza, ha informado sobre la previsión del tiempo, que se espera estable y despejado en la Comunidad para ese día, aunque las temperaturas pueden oscilar entre los 30 y los 32 grados a la hora del eclipse. Además, ha añadido que habrá predicciones especiales cada día hasta el 12 de agosto para ir informando sobre el tiempo que se espera para esa fecha. Por otra parte, ha remarcado el riesgo alto extremo de incendios para los días previos y el mismo día 12.

La coordinadora de la DGT en la Comunidad, Inmaculada Matías, ha explicado que la Dirección General de Tráfico considera el eclipse un Evento de Alta Afectación al Tráfico (EVAAT) y ha diseñado un plan específico para garantizar la seguridad vial con medidas preventivas, vigilancia sobre el terreno e información continua a los ciudadanos.

El plan incluye la monitorización continua de la circulación desde los Centros de Gestión de Tráfico, con apoyo de la Unidad de Medios Aéreos. Además, pueden establecerse medidas puntuales de regulación de la circulación, limitaciones de acceso a determinados emplazamientos, desvíos alternativos y controles de aforo.

Los paneles de mensaje variable informarán en todo momento de las incidencias, restricciones y recomendaciones para los conductores. Ante la posibilidad de tiempo inestable en las provincias del norte de la península, limítrofes con León y Palencia, se activará un dispositivo más amplio en esas provincias, por la previsión de afluencia de visitantes desde Asturias, Galicia y Cantabria.

GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL

Guardia Civil y Policía Nacional establecerán dispositivos especiales para controlar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en todas las provincias. Con respecto a la seguridad en municipios y puntos de observación. la Guardia Civil movilizará el máximo potencial para esas fechas con unidades de seguridad ciudadana y patrullas rurales, en total 2.212 efectivos estarán en activo ese día en Castilla y León.

Desde que, en abril, la Junta activara el Plancal nivel 2, con motivo del eclipse total solar, la Guardia Civil ha mantenido reuniones de coordinación y ha previsto varias líneas de acción. Por una parte, vigilarán más puntos de observación ante las ofertas de establecimientos hoteleros que preparan eventos especiales como puntos de observación, el objetivo es detectarlos y controlarlos.

Además, desde la Guardia Civil se está monitorizando internet para evitar fraudes y ciberataques. Otro aspecto es la vigilancia en la prevención de incendios, han añadido desde la Delegación.

Por su parte, desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Castilla y León se han valorado riesgos potenciales en los últimos meses con los objetivos de mantener la seguridad ciudadana, estar atentos a los puntos de observación para garantizar la protección de la ciudadanía y tener capacidad de detención de puntos improvisados.

Para ello contarán con 758 efectivos, se establecerán Unidades de Intervención Policial en cinco puntos y 4 Unidades de Prevención y Reacción en diferentes localidades de la Comunidad.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN EN LA COMUNIDAD

En Castilla y León cada provincia ha propuesto y previsto varios puntos de observación, en total habrá 73 puntos.

Además, en Castilla y León, desde el Centro de Gestión del Tráfico, se ha considerado que es necesario establecer medidas de ordenación y regulación en seis puntos de observación en los provincias de Ávila, en concrete en Arévalo; Burgos, en Arija y Lodoso; Palencia, en Autilla del Pino; Segovia, en Riaza y en el Monte Valonsadero, en Soria.