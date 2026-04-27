Ecologistas exige una moratoria inmediata para las plantas fotovoltaicas industriales frente a la saturación en CyL

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VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha exigido una moratoria inmediata para las plantas fotovoltaicas industriales frente a la saturación en Castilla y León y el "aluvión" de proyectos fotovoltaicos que recorre el territorio.

La organización, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que ha fijado su postura tras una votación en su comité federal y esta ha sido clara en relación a lo que considera una "moratoria inmediata" para la instalación de nuevas plantas industriales de renovables.

Como única excepción, Ecologistas en Acción ha señalado únicamente aquellas que fomenten la soberanía energética ciudadana como el autoconsumo, las comunidades energéticas y las instalaciones sobre cubierta.

La organización defiende que la transición energética no debe ser una "moneda de cambio" que "hipoteque" el suelo agrario y el paisaje de Castilla y León para beneficiar a grandes empresas.

"Nuestra prioridad absoluta es que el foco se traslade a las instalaciones en tejados de polígonos, grandes aparcamientos y edificios públicos", ha asegurado Ecologistas, que ha añadido que no se puede seguir "ocupando tierras de cultivo cuando tenemos miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas".

En esta línea, ha aclarado que la petición de moratoria "no es arbitraria", sino que responde a lo que considera una "saturación" energética que reflejan los datos consolidados de 2024.

SEIS AÑOS POR DELANTE

En concreto, ha explicado que hay un "exceso de objetivos" y Castilla y León ya tiene un 92,8 por ciento de energía renovable en su mix, de manera que supera con seis años de antelación el objetivo del Gobierno de España para 2030 (81 por ciento).

Además, ha incidido en que hay un "superávit" de exportación porque la producción conjunta de eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 gigavatios hora, lo que supone cubrir el 121,1 por ciento de toda la demanda eléctrica regional.

De la misma manera, ha apuntado a una "red saturada" y, mientras se proyectan nuevas "macroplantas", hay 15.000 millones de euros en proyectos industriales bloqueados en la región porque la red eléctrica está saturada y envía energía hacia Madrid y otros grandes centros de consumo.

Ecologistas en Acción ha criticado que la explosión fotovoltaica actual (especialmente en el eje Palencia-Zamora-León) busca aprovechar los nudos de red de las antiguas térmicas para evacuar energía fuera de la Comunidad, sin dejar beneficios locales y con el bloqueo el desarrollo de la agroecología o el turismo sostenible.

Con esta postura, la organización ha asegurado que busca una protección de suelos de alto valor y evitar la ocupación de tierras agrícolas por paneles a gran escala, priorizar la eficiencia para evitar que el crecimiento renovable alimente un consumo ilimitado así como una seguridad jurídica con la garantía del desmantelamiento y restauración de los terrenos cuando las instalaciones actuales cumplan su vida útil.

"El modelo de exportación masiva sin contraprestaciones está agotado", ha agregado Ecologistas en Acción, que ha instado a las administraciones a "detener" la autorización de grandes parques y centrar todos los esfuerzos técnicos y económicos en el autoconsumo y las instalaciones de proximidad, "las únicas que garantizan un beneficio real para las personas de Castilla y León".