Ecologistas pide que no se autorice la gravera El Mullerón por "ilegalidad urbanística y vulnerar la Red Natura 2000"

Ecologistas en Acción Valladolid ha solicitado que se deniegue la autorización para la macro-gravera 'El Mullerón', que se prevé instalar en La Cistérniga, Tudela de Duero y Laguna de Duero, por ilegalidad urbanística y vulneración de la Red Natura 2000".

La organización ha formalizado ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta un "exhaustivo" documento de alegaciones contra este proyecto de explotación de áridos denominado 'El Mullerón' número 251.

En este sentido, ha reclamado que se rechace la autorización para esta nueva explotación promovida por la multinacional alemana Heidelberg Materials (a través de su filial Hanson Hispania), que pretende intervenir sobre una superficie de 176,49 hectáreas en los mencionados términos municipales, con una producción anual estimada de 250.000 metros cúbicos.

El documento de alegaciones sostiene que el proyecto incurre en una "incompatibilidad urbanística insalvable", pues los terrenos afectados se encuentran clasificados mayoritariamente como Suelo Rústico con Protección Agropecuaria y Natural.

Según la normativa vigente, el proyecto vulnera los artículos 131 y 133 del PGOU de Laguna de Duero y el artículo 113 del PGOU de La Cistérniga, que prohíben de forma expresa las actividades extractivas en estas categorías de suelo protegido, según ha indicado Ecologistas en Acción.

De este modo, ha advertido de que la autorización de este proyecto supondría una "vulneración directa de la potestad de planeamiento municipal y de la legalidad urbanística básica", ya que estas normas locales "buscan preservar la integridad de la vega y su capacidad productiva frente a la degradación minera".

Asimismo, la asociación ha denunciado una "grave irregularidad" en los plazos administrativos del expediente que debería invalidar el proceso.

La solicitud de concesión fue efectuada por la empresa el 2 de julio de 2025, pero su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) para información pública no se produjo hasta el 24 de noviembre de 2025 (Boletín n.º 226). Este retraso de casi cinco meses supone una presentación extemporánea, ya que incumple el plazo máximo de tres meses dictado por el artículo 89 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (RD 2857/1978), ha añadido.

Según este precepto, la documentación pertinente debe entregarse en un plazo no superior a 90 días desde la presentación. De este modo, Ecologistas ha señalado que el incumplimiento de este término "vicia el procedimiento y debería suponer el archivo inmediato del expediente por caducidad de los plazos legales, sin posibilidad de subsanación posterior".

En el plano ambiental, la entidad ha avisado de que el proyecto solapa directamente con la Zona Especial de Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Duero y afluentes', espacio integrado en la Red Natura 2000.

La explotación de trece cuadrículas mineras en este entorno vulnera la Directiva Hábitats y la Directiva Aves, así como el Plan Regional del Valle del Duero (Decreto 21/2010), al "alterar irreversiblemente un 'Paisaje Valioso' y destruir un corredor ecológico estratégico", ha detallado.

Según la misma organziación, el proyecto ignora además los efectos acumulativos y sinérgicos de otras explotaciones colindantes como 'Fuentes de Duero Fase V', lo que provoca "un continuo de degradación en la vega del Duero que ya alcanza niveles críticos".

La asociación ha alertado, además, de que la actividad minera "es incompatible con la conservación de los valores naturales presentes y contraviene las normas que promovieron esta red de espacios naturales para evitar la fragmentación de hábitats fluviales y la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas de ribera".

En este contexto, Ecologistas en Acción ha lamentado el historial de "incumplimientos sistemáticos del promotor", que opera en la provincia tras haber absorbido a la antigua empresa local Áridos Sanz.

"En explotaciones actuales de la misma empresa se ha constatado de forma reiterada la extracción de áridos por debajo del nivel freático, una práctica prohibida por la normativa para proteger la calidad de las aguas subterráneas y evitar la salinización de los suelos de regadío. También se documenta el incumplimiento de las distancias de seguridad con infraestructuras clave como la vía del ferrocarril Valladolid-Ariza", ha apuntado.

A nivel administrativo, la asociación ha criticado "el trato de favor histórico que ha recibido esta multinacional" en Castilla y León, un aspecto en el que ha recordado "la controvertida DIA favorable de marzo de 2023 dictada por el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ignoró denuncias previas, así como la modificación normativa de las Directrices de Ordenación del Territorio de Valladolid y su Entorno realizada en 2008 específicamente para facilitar las operaciones de la empresa en terrenos anteriormente protegidos por su valor paisajístico".

En el plano internacional, "Heidelberg Materials figura en la "lista negra" de la ONU por explotar recursos en territorios ocupados de Palestina y el Sáhara Occidental, vulnerando la legalidad internacional, como denuncian organizaciones de apoyo al pueblo palestino y saharaui", ha concluido Ecologistas.