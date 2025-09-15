La economía de CyL subió un 3,1% en el segundo trimestre impulsada por los servicios y por la inversión

Archivo - Varios billetes, a 9 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante el 2023, el 65% de la población hizo uso del efectivo para el pago principal de compras en comercios físicos en España, según revela una de las principales conclusiones del 'Estu - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CyL revisará al alza la previsión inicial del 2% con la presentación del techo de gasto no financiero "en las próximas semanas"

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La economía de Castilla y León subió un 3,1 por ciento en el segundo trimestre del año, tres décimas más que la media nacional (2,8 por ciento), 1,6 puntos más que en la UE y 1,5 puntos más que en la zona Euro, aunque por debajo del incremento que se registró el pasado año, cuando repuntó un 3,6 por ciento entre abril y junio, y una décima menos que en el primer trimestre (3,2 por ciento).

Esta evolución es superior a la estimación del 2,0 por ciento que realizó la Junta de Castilla y León para este año por lo que, según ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la previsión se revisará al alza cuando se presente el techo de gasto no financiero para 2026 que tendrá lugar "en las próximas semanas".

"Está claro que vamos a crecer por encima", ha apuntado Fernández Carriedo que ha destacado que el crecimiento del PIB del primer y del segundo trimestre ha superado el 3,0 por ciento --3,2 y 3,1 por ciento-- si bien ha recordado que suele ser menor en la segunda parte del año.

El incremento de la economía de Castilla y León se debió al empuje del sector servicios, que creció un 3,9 por ciento (cuatro décimas menos que el mes anterior), y al tirón de la industria, que subió un 2,1 por ciento, cuatro décimas más que en el trimestre precedente, por el lado de la oferta, y al tirón de la inversión, que aumentó un 4,6 por ciento, con especial intensidad en el caso de los bienes de equipo (7,2 por ciento), por el lado de la demanda.

El aumento del PIB también se ha visto favorecido por el buen comportamiento del gasto en consumo final tanto de los hogares como de las administraciones mientras que, a diferencia de trimestres anteriores, se ha visto lastrado por el sector exterior que ha restado cuatro décimas por un mayor incremento de las importaciones respecto a las exportaciones que, no obstante, siguen al alza.