Ecovidrio y el Ayuntamiento de Burgos lanzan una campaña para impulsar el reciclaje de vidrio en la hostelería

Niño Contempla Como Un Camión Carga Un Contenedor De Vidrio. - EUROPA PRESS

BURGOS 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos y Ecovidrio han sumado fuerzas para poner en marcha una nueva campaña de concienciación y refuerzo del reciclaje de vidrio dirigida al sector hostelero, tal y como ha destacado el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, y el representante de la referida empresa, Ignacio Bobillo.

La iniciativa, que arrancó el pasado 7 de septiembre y se prolongará hasta el 9 de octubre, prevé llegar a 130 establecimientos hosteleros de la ciudad, complementando así las 600 visitas que la entidad realizó el año pasado dentro del canal 'Horeca'. La campaña cobra especial importancia al tener en cuenta que la hostelería genera casi la mitad del vidrio consumido.

Según los últimos datos registrados, la capital burgalesa recicló un total de 3.693.420 kilos de envases de vidrio durante el año 2025. Esto supone una media de 20,8 kilos por habitante (aproximadamente unos 71 envases al año por persona), cifra que, aunque se mantiene estable y por encima de la media nacional -situada en torno a los 20 kilos-, experimentó un ligero descenso respecto a los 3.783.900 kilos recogidos en 2024.

Para revertir esta tendencia y consolidar a Burgos como la capital de provincia que más recicla de toda Castilla y León -colocándose además "en el "top 10" nacional, los educadores ambientales están realizando encuestas personalizadas a los hosteleros. El objetivo pasa por informarles sobre las ordenanzas que obligan a la separación en origen, consultar sus necesidades logísticas y facilitarles contenedores adaptados, cubos de recogida o la implantación del sistema de soporte especial que facilita el vertido de grandes volúmenes de vidrio.

En las zonas con limitaciones estéticas o de espacio, como el casco histórico, donde el camión de recogida tradicional no puede acceder con facilidad, el servicio de recogida puerta a puerta se posiciona como una herramienta clave. Este sistema reduce el tiempo y el esfuerzo que los trabajadores deben dedicar a la gestión de los residuos durante su jornada laboral.

A estas medidas de apoyo se suma un acuerdo con la patronal de la hostelería para ofrecer formación gratuita sobre sostenibilidad a través de un campus online. Desde la organización insisten en que la mejora de las cifras responde a una responsabilidad compartida entre la administración, los ciudadanos y los propios establecimientos, subrayando que aportar medios y facilitar el proceso es el único camino para mantener el liderato en materia de reciclaje.