La edición 2026 de '921 Distrito Musical', de Fundación Juan de Borbón, lleva 54 propuestas a 44 municipios de Segovia

Noelia Gómez, Sergio cAlleja y Chema Bravo . - EUROPA PRESS

SEGOVIA 26 May. (EUROPA PRESS - 9

La Fundación Don Juan de Borbón ha presentado la nueva edición del ciclo '921 Distrito Musical', un programa cultural que recorrerá la provincia de Segovia durante el verano y otoño de 2026 con un total de 54 propuestas artísticas distribuidas entre 44 municipios y la capital.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Segovia, y tiene un presupuesto de 65.000 euros, de los que más del 50 por ciento procede directamente de la primera de ambas instituciones y el resto se aborda con medios propios de cada ayuntamiento.

En la presentación, el diputado de Cultura de la Diputación, Chema Bravo, ha destacado "la estrecha colaboración institucional donde la cultura sirve de cohesión social entre los ciudadanos de distintos municipios". Por su parte, el concejal del Ayuntamiento de Segovia Sergio Calleja ha puesto en valor los espacios de los conciertos, que serán singulares en la ciudad, como la Casa de la Moneda, el Patio de la Academia de Artillería y el Palacio Episcopal, al tiempo que ha subrayado que el ciclo se extiende a los cuatro barrios incorporados, Madrona, Fuentemilanos, Zamarramala y Hontoria, y a la entidad menor local de Revenga.

Por su parte, la directora de la Fundación, Noelia Gómez, ha subrayado en su intervención la amplitud de la programación, que integra música clásica, jazz, canción de autor, teatro, magia, danza contemporánea, cuentacuentos, talleres participativos y espectáculos interdisciplinares. Ha indicado que 44 municipios se han sumado a esta edición, de los cuales más de 30 repite participación respecto a años anteriores, y ha destacado que el ciclo incorpora este año propuestas que se presentan por primera vez en determinados pueblos de la provincia.

Entre las novedades de 2026 figura el estreno del espectáculo 'De Pablos con los pueblos', un encargo directo de la Fundación a la soprano Ángela Herrero y al pianista Daniel García Díaz. La propuesta recorre la obra de la compositora segoviana María de Pablos y tendrá su estreno en La Lastrilla. Asimismo, se ha anunciado la presencia de la compañía catalana MuSic & Dance con el espectáculo 'El Principito', dirigido al público infantil y juvenil, que llegará a Segovia por primera vez.

El programa ha reforzado igualmente la presencia del talento local, con actuaciones de la Camerata Clásica TMC, la Escolanía de Segovia, la agrupación Segobrass, el violinista Luis Segura, la pianista Virginia Rodero y el Dúo Eresma, entre otros. Gómez ha valorado la capacidad del ciclo para generar encargos directos a artistas de la provincia, lo que considera uno de sus rasgos más distintivos frente a otros programas de difusión cultural.

En cuanto a los espacios, el ciclo apostará por entornos no convencionales: iglesias, plazas mayores, patios históricos, parques, piscinas municipales, ermitas y recintos al aire libre acogerán los distintos espectáculos, con el objetivo de que cada actuación dialogue con el patrimonio arquitectónico y social de cada localidad.

El calendario comienza el 6 de junio con un encuentro de coros juveniles en la Casa de la Moneda de Segovia, al que seguirán diversas actividades concentradas en junio en la ciudad y en agosto en los barrios incorporados y municipios de la provincia. La práctica totalidad de los conciertos es de acceso gratuito.

Esta es la novena edición del ciclo, que se consolida como referente de la difusión cultural veraniega en entornos fuera de las ciudades más grandes de la región.