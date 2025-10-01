La V edición de la Feria Vallaqueso regresa a Valladolid con catas, maridajes y música en directo este fin de semana

VALLADOLID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de la Feria Vallaqueso regresa a Valladolid este fin de semana, del 3 al 5 de octubre, con un programa en el que participarán una veintena de empresas adheridas a la marca Alimentos de Valladolid y que incluirá catas, música en directo y maridajes.

El certamen, que se celebrará en el Espacio Q-BO de la capital vallisoletana, reunirá a queserías de la provincia junto a productores de alimentos que armonizan con el queso, como frutos secos, fruta, trufa o cerveza artesana, además de contar con la participación del Museo del Pan de Mayorga, que pondrá a la venta un pan "único" elaborado de manera artesanal.

Durante la feria se podrán degustar quesos de distintas variedades, desde los clásicos curados, semicurados, viejos o añejos, hasta nuevas propuestas como pastas blandas, quesos fundidos, azules o cremas de queso.

En el marco de la programación, se incluirán cuatro actividades con aforo reducido y comenzarán este viernes a las 18.30 horas con una cata inaugural de macarons con crema de queso maridada con vino.

BRUNCH MUSICAL

Asimismo, este sábado a las 12.30 horas, protagonizará la jornada un brunch musical --interpretado por la actuación en directo de la cantaoutora Rocío Torío-- y una cata de cuatro quesos de Alimentos de Valladolid con frutas frescas y tres variedades de pan. Ese mismo día, a las 19.00 horas, se ofrecerá una selección de quesos acompañados de panes artesanos y bebidas para acompañar.

Por último, este domingo, 5 de octubre, se organizará otra oferta musical con una similar propuesta gastronómica hasta las 15.00 horas.

La entrada a la feria será gratuita y para todos los públicos. Sin embargo, las actividades --que requerían la adquisición de una entrada a través de la web www.valladolidentradas.es--, están agotadas.

En esta línea, el diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, ha destacado que la feria busca "poner en valor los productos de kilómetro cero, elaborados en los pueblos de la provincia gracias a la actividad ganadera".

Además, Santana ha subrayado que el queso es un "producto cada vez más apreciado por su calidad y por el esfuerzo de los ganaderos", y ha animado a vecinos y visitantes a acercarse a esta cita que se ha consolidado como un escaparate de "la tradición agroalimentaria de la provincia".