El edificio de Maderaula de Garray (Soria) acogerá formación en construcción de madera industrializada sostenible

Visita de representantes de la Diputación de Soria, Cesefor y Tragsatec al futuro edificio de Maderaula en el PEMA de Garray (Soria). - EUROPA PRESS

SORIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Las obras del edificio de Maderaula ubicado en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Garray (Soria) avanzan con el objetivo de estar finalizadas a finales de 2027 y comenzar a formar, de forma pionera, a partir de 2027 en la construcción de madera industrializada sostenible.

El nuevo edificio se convertirá en un centro pionero de formación y referencia nacional en construcción industrializada con madera que busca situar a la provincia a la vanguardia de este sector y generar nuevas oportunidades ligadas a la bioeconomía forestal y la transformación de madera local.

Además de convertirse en un referente nacional, aspira a serlo también internacionalmente para la formación de alumnos de países de Europa y Latinoamérica.

Así, hasta la fecha ya han sido más de 70 los profesionales que han asistido a los cursos de formación durante la primera fase de construcción.

El presidente de la Diputación y presidente del Cesefor, Benito Serrano; los vicepresidentes José Antonio de Miguel Nieto y María José Jiménez; el director de Cesefor, Pablo Sabín; la arquitecta del proyecto, Paloma Vallejo, y los responsables de la empresa encargada de la construcción Tragsatec, han visitado este jueves la edificación del proyecto Maderaula.

La Diputación provincial es la coordinadora de este proyecto, que la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico seleccionó por su potencial para sacar todo el valor de la madera dedicada a la construcción.

El proyecto consiguió financiación de la Comisión Europea a través del instrumento Europeo de Recuperación NextGeneration en una cuantía de 585.527 euros, que finalmente va a suponer el 13 por ciento del total de este proyecto, que va creciendo en función de las propuestas que van surgiendo en su mejora por parte del Cesefor que dirige Pablo Sabín.

La Diputación provincial de Soria coordina este proyecto, con la inversión de 375.342 euros en la compra de una parcela del Parque Empresarial del Medio Ambiente.

También ha destinado 430.000 en la cimentación y en la estructura de esta edificación, y además de aportar el cinco por ciento de la cuantía que se la ha concedido 611.000, habiendo invertido en esta primera fase a mayores 800.000 euros.

En una segunda fase, la Diputación va a destinar 2,3 millones para abordar la finalización y adecuación tanto del edificio como del exterior del mismo, lo que supondrá una inversión total que rondará los más de cuatro millones de euros.

LA MADERA COMO CENTRO

Benito Serrano ha destacado que este centro de formación es fruto del trabajo que lleva a cabo el Cesefor, después años investigando para que la madera sea protagonista de un sector tan importante como es el de la construcción.

Este proyecto viene a culminar esta larga trayectoria con la construcción de un aula didáctica para que los profesionales interesados aprendan de una forma práctica la aplicación de la teoría largamente estudiada.

Pablo Sabín ha hecho especial hincapié en que este va a ser un centro pionero a nivel nacional e internacional para la formación de construcción en madera, como producto tecnológico industrializado.

El director de Cesefor ha destacado la oportunidad de crear en la provincia una empresa centrada en madera laminada y en la calidad de la madera de Soria, cuyo coste se ha demostrado totalmente competitivo con las maderas que llegan de fuera.

El edifico tiene la certificación FSC, con este sello se garantiza la sostenibilidad de los materiales empleados en la construcción de este centro. "Se consigue poner en valor los bosques sorianos, añadir riqueza a l madera, desplegar el potencial de la bioeconomía forestal y, además, conseguir una construcción sostenible", ha matizado Sabín.

La arquitecta del proyecto, Paloma Vallejo, ha detallado que el edificio combinará formación práctica y teórica. Así, la planta baja será un taller con una línea de prototipado para construir estructuras de hasta dos o tres alturas, mientras que las plantas superiores se destinarán a aulas modulares y espacios de formación especializada.