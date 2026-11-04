Educación cifra en un 6,8 por ciento el seguimiento de la jornada de huelga en CyL

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga convocada en los centros públicos dependientes de la Consejería de Educación ha registrado un seguimiento del 6,89 por ciento este miércoles, 4 de noviembre, según los datos actualizados remitidos por las direcciones provinciales de Educación hasta las 13:00 horas.

Por provincias, los mayores porcentajes de participación corresponden a León, con un 10,09 por ciento; Burgos, con un 9,58 por ciento y Ávila, con un 7,22 por ciento. Les siguen Valladolid (6,62 por ciento), Palencia (6,25 por ciento), Segovia (6,06 por ciento), Soria (5,27 por ciento), Salamanca (4,18 por ciento) y Zamora (2,80 por ciento), detallan desde la Consejería a Europa Press.

Los servicios mínimos se han cumplido sin incidencias, añade el despacho que tutela María del Valle Ares.

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