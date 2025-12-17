EFCL ofrece un programa de prácticas para los miembros más jóvenes de las empresas familiares - EFCL

VALLADOLID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), junto a otras diez asociaciones territoriales de España, han puesto en marcha Talento Next Gen, un programa de prácticas dirigido a los miembros más jóvenes de las empresas familiares.

Su objetivo es ofrecer a estudiantes universitarios, de máster o de Formación Profesional (FP) una primera experiencia laboral en empresas familiares de la Comunidad, si bien el programa se extiende también por Alicante, Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid.

Las Asociaciones de Empresa Familiar dan, de este modo, respuesta a algunos de los "grandes retos" que afronta el mercado laboral, como "la dificultad creciente para captar y retener talento joven, la necesidad de que los estudiantes conozcan de primera mano la realidad de las empresas familiares y, sobre todo, la importancia de formarles en las competencias que realmente demanda el tejido empresarial".

Según ha subrayado el presidente de EFCL, Isidoro Alanís, en un comunicado recogido por Europa Press, este programa viene a reforzar una de las líneas prioritarias de actuación de la asociación como es "promover la atracción y retención de talento".

Esto constituye uno de los principales desafíos para la competitividad y continuidad de las empresas de Castilla y León, así como supone ofrecer alos jóvenes una "importante oportunidad" de iniciar su carrera profesional en un entorno caracterizado por "sus valores y su visión a largo plazo".

En Talento Next Gen, que es una evolución del anterior Programa de Prácticas de la Empresa Familiar, cada participante contará con la supervisión de un tutor dentro de la empresa, y la duración de las prácticas será flexible, si bien se recomienda un mínimo de tres meses.

Como novedad, Talento Next Gen incorpora una plataforma digital que simplifica todo el proceso y a través de la que las empresas familiares pueden publicar sus ofertas y acceder a los perfiles de los candidatos, mientras que los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento y hacer un seguimiento ágil de sus candidaturas.

En su primera edición, Talento Next Gen reunió a cerca de 100 empresas asociadas, que pusieron a disposición de los jóvenes más de 100 plazas de prácticas. Así, participaron casi 50 estudiantes y al menos 19 de ellos formalizaron sus prácticas a través de esta plataforma, mientras algunos de ellos fueron contratados a posteriori.