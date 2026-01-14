El Ejecutivo central invierte en El Bierzo (León) más de 4 millones en proyectos de energía limpia mediante el DUS 5000

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, visita las obras del Programa DUS 5000 en el centro escolar La Cortina de Fabero (León). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

LEÓN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo central ha invertido en El Bierzo (León) más de cuatro millones de euros mediante la concesión de ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico (Programa DUS 5000 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).

Así lo ha expresado este miércoles el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, durante la visita a las obras de mejora energética realizadas en el centro escolar La Cortina, en la localidad leonesa de Fabero.

Sen ha destacado la "gran aportación" que el DUS 5000 está suponiendo para los municipios de Castilla y León y ha recordado que supone una inversión cercana a los 150 millones de euros en la Comunidad, una cifra que se acerca en la provincia leonesa a los 19 millones de euros.

En cuanto a la actuación impulsada en el colegio La Cortina de Fabero, se ha llevado a cabo un proyecto integral de eficiencia energética en dicho centro, financiado con Fondos NextGenerarion EU. El Ayuntamiento de Fabero ha sido el encargado de la gestión de estas actuaciones, cuya inversión ha rondado 1.184.000 euros.

REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO

Estas actuaciones se encuadran en una de las medidas del programa DUS 5000 centrada en la reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e infraestructuras públicas, que incluyen la instalación de envolvente en cubierta, fachadas, suelo y huecos. Además, se ha realizado la instalación de una planta solar fotovoltaica en la cubierta del edificio, apostando de esta forma por la energía renovable.

Por otra parte, también se cuenta ya con instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor o frío, como la instalación de cinco bombas de calor de aerotermia de 110 kilovatios de potencia total y una caldera de biomasa de 145 kilovatios de potencia. Dentro del programa DUS 5000 estas actuaciones pertenecen al plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana.

Nicanor Sen ha destacado la importancia del Programa DUS 5000 en comarcas del reto demográfico, ya que permiten que el mundo rural se sume al ahorro energético y a la utilización de energías renovables.

SUMINISTRAR A OTRAS INSTALACIONES

Los paneles solares que se instalen en la cubierta del colegio servirán para suministrar a otras instalaciones municipales, como las piscinas o la casa de la cultura. Las emisiones de carbono del edificio se reducirán un 99 por ciento, de 58 a 0,6 kilos, y la calificación energética será la máxima, correspondiente a la letra A.

El delegado del Gobierno ha resaltado que el colegio de Fabero se convertirá en "un ejemplo" de ahorro de energía gracias a una envolvente aislante, bombas de calor de aerotermia y paneles solares.