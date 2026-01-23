Elma Saiz apunta en Ávila que "el futuro no se construye enfrentando generaciones, sino cuidándolas a todas"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d), inaugura la Conferencia Sectorial Intergeneracional, a 23 de enero de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha participado esta tarde de viernes en la Conferencia Sectorial Intergeneracional de Castilla y León, que se ha celebrado en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de la capital abulense, una cita en la que ha defendido la necesidad de abordar las políticas públicas desde una perspectiva que tenga en cuenta a todas las generaciones y ha rechazado los discursos que plantean una confrontación entre jóvenes y mayores.

Durante su intervención, la ministra ha señalado que en los últimos años se han difundido planteamientos que presentan el bienestar de unas generaciones como incompatible con el futuro de otras, cuando, según sus palabras, "el futuro no se construye enfrentando generaciones, sino cuidándolas a todas".

Saiz ha asegurado que el Ejecutivo ha optado por afrontar los desafíos sociales y económicos poniendo el foco en políticas que, según ha indicado, refuercen la cohesión social, bien sea en cuestiones como el empleo, los salarios o el sistema de pensiones.

En relación con este último ámbito, la ministra ha defendido que las pensiones no deben considerarse un privilegio, sino el resultado de una trayectoria laboral prolongada.

"No son ni un privilegio ni son un problema. Son salarios diferidos, fruto de una vida llena de trabajo y de cotizaciones", ha manifestado, subrayando además el papel que desempeñan en el sostenimiento económico y social de los municipios, especialmente en provincias con población envejecida como Ávila.

En este sentido, ha enlazado con la subida del salario mínimo interprofesional que, como así puntualiza, no es "solo justicia social hoy, es también asegurar mejores cotizaciones y mejores pensiones para mañana. Subir salarios es fortalecer el sistema y fijar población".

Por esta razón, ha justificado la reforma de la jubilación flexible, algo que en el "medio rural puede significar algo muy importante, mantener actividad, transmitir oficios de generación en generación y sostener la economía social".

La titular de Seguridad Social ha aportado también datos sobre el mercado laboral y ha asegurado que España ha alcanzado cifras récord de empleo con "medio millón de afiliados a la Seguridad Social" nuevos, lo que hace que la cifra de personas ocupadas se acerque a los 21,9 millones. Además, según la ministra, "nueve de cada diez contratos son indefinidos", lo que, a su juicio, contribuye a una mayor estabilidad laboral.

Saiz también ha hecho referencia al envejecimiento de la población, ya que "más del veinte por ciento" de los habitantes de España supera los 65 años, por lo que "este fenómeno exige anticipación en las políticas públicas".

Por otro lado, la ministra ha encuadrado su presencia en Ávila dentro del contexto político previo a las próximas citas electorales y ha reconocido el carácter de precampaña del acto al señalar: "He venido en precampaña y amenazo con volver también en campaña".