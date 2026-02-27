Elma Saiz: "Mañueco no puede celebrar las cifras de empleo mientras deja morir los servicios públicos"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante su comparecencia. - PSOE

ZAMORA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha advertido este viernes de que el presidente de la Junta y candidato del Partido Popular a revalidar el cargo tras las elecciones del 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, no puede "celebrar" las cifras de empleo mientras deja "morir los servicios públicos".

Así lo ha apuntado la representante gubernamental durante su visita al Palacio de la Alhóndiga de Zamora, donde ha mantenido un encuentro con colectivos sociales junto a miembros de la candidatura del PSOE a los comicios autonómicos por la circunscripción.

En ese marco, Saiz ha defendido, entre otras medidas, la regularización de población extranjera prevista por el Gobierno de España y ha apuntado al Ejecutivo autonómico para señalar su rechazo a "debilitar los servicios que son de competencia de la Junta y luego culpar de posibles colapsos" a la gente llegada de otros países.

La ministra, que ha recordado que la medida puede favorecer a medio millón de personas, sin estimaciones territoriales de momento, ha asegurado que Zamora es una tierra "de oportunidad" y ha confirmado que la regularización podría ver la luz en las primeras semanas de abril.

"Es un procedimiento ágil para dar respuesta a nuestros vecinos; a personas que ya están aquí, que nos cruzamos en nuestras calles, en nuestros edificios, y que están invisibilizadas", ha considerado Saiz, que ha hablado de "justicia social" y de "poner en el centro los derechos humanos". Para la ministra, tratar de darle la vuelta a este plan a través de una supuesta saturación de los servicios públicos "es un discurso endiablado".

Por eso, entre otras razones, Elma Saiz considera que Castilla y León "necesita un cambio que haga que no se pierda ni una sola de las oportunidades que está poniendo a disposición el Gobierno de España". "Hoy vamos a mantener un diálogo con colectivos, como siempre, desde la escucha", ha indicado la ministra, que también ha destacado el telón de fondo del acto: la aprobación de la revalorización de las pensiones.

En esa línea, Elma Saiz ha aseverado que "hay 48.000 zamoranos que ya dejan de tener ese miedo y esa inseguridad que les había generado, principalmente, el primer partido de la oposición, que les había tenido en vilo". "No les importan los pensionistas", ha opinado Saiz, que ha remarcado que, "cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno", esos ingresos estaban "prácticamente congelados".

"También en la oposición, y ahí está la hemeroteca, están en contra de una medida de justicia social como es revalorizar las pensiones un 2,7 por ciento, conforme a lo que sube la cesta de la compra, y en un porcentaje mayor, que llega al once por ciento, los ingresos de los pensionistas más vulnerables", ha zanjado Saiz.

