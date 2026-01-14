Els Joglars, Paloma San Basilio o Pepón Nieto entre la veintena de actos del primer trimestre del Juan Bravo de Segovia

Presentación de la programación del primer trimestre del año del teatro Juan Bravo de Segovia. - DIP SEGOVIA.

SEGOVIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa del primer trimestre del año en el Teatro Juan Bravo, de la Diputación de Segovia, celebrará el 8 de marzo con el 'Fin de semana en femenino', tras los meses de arranque del año en los que visitarán Segovia la compañía de Els Joglars, la cantante paloma San Basilio y el actor Pepón Nieto, entre otros artistas.

Como han explicado el diputado de Cultura, José María Bravo, y el director del Juan Bravo, Marco Antonio Costa, la programación del primer trimestre consta de más de veinte espectáculos, a los que hay que sumar los conciertos de la Sociedad Filarmónica, las Jornadas de Plectro y Guitarra de Segovia y eventos externos, organizados por entidades de la provincia.

En el calendario destaca la visita de Els Joglar, que ha elegido Segovia para celebrar sus 60 años como compañía (visitan una plaza por cada comunidad, y en Castilla y León es Segovia), y representar una versión actualizada y adaptada por Albert Boadella y Ramón Fontserè de 'El retablo de las maravillas' de Cervantes.

La cantante y actriz musical Paloma San Basilio se meterá en el personaje de Dulcinea para dar a conocer, entre fragmentos de 'Don Quijote', textos originales y canciones, el lado más personal y desconocido de la idealizada dama del Toboso.

Por último, Pepón Nieto acude al Juan Bravo con la compañía Pentación, y protagonizará junto a Claudio Tolcachir, Ana Labordeta y Avelino Piedad la tragicomedia 'La pasión infinita'. La obra será el primero de los dos estrenos nacionales -el otro será 'Mío' de Paladio Arte el 13 de marzo- que acogerá el Teatro este trimestre.

Ante el previsible interés por esta función, el Juan Bravo ha programado dos días de representación (20 y 21 de febrero) para disfrutar esta tragicomedia que, como ha relatado José María Bravo, expresa cómo "los sueños se persiguen de manera machacona, sin sentido, hasta que se cumplen de forma peculiar y cómica a ojos de los demás".

Otras funciones de la programación entre enero y marzo incluyen una versión con el sello de Chapitô de 'Julio César' el 31 de enero; el homenaje a los 'Feriantes' de El Patio Teatro en colaboración con el Centro Dramático Nacional el 27 de febrero; el musical 'Tributo' a diez años de vida de La Teta Calva el 28 de febrero; 'El barbero de Picasso', con una interpretación magistral de Pepe Viyuela en el papel del pintor, el 15 de marzo; y el 21 de marzo 'Mihura, el último comediógrafo', homenaje al dramaturgo que revolucionó la comedia española.

El 15 de febrero habrá una propuesta original con un nuevo Ciclo de Teatro Extra con dos sesiones programadas de las funciones 'El conserje' y 'Ma solitud'; son dos funciones de treinta minutos cada una, que se representarán de manera consecutiva a las 17:30 horas y a las 20:00 horas.

En marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, y en colaboración con el Área de Servicios Sociales de la Diputación, se celebrará el 'Fin de semana en femenino', que ocupará los días 6, 7 y 8 de marzo, con el humor musicalizado de 'Deadpan karaoke', la danza de 'Anónimos' y la 'Poesía de mujer' de la también reputada actriz Charo López, respectivamente.

Otro espectáculo de "los divertidos y siempre sorprendentes Yllana", según ha expresado el diputado de Cultura, es 'War baby'.

Para el Día de los Enamorados, 14 de febrero, se ha programado la función de flamenco 'Las minas flamenco tour' y Antonio Romera 'Chipi' transformará el Juan Bravo en una taberna para interpretar 'El bar nuestro de cada día' el 14 de marzo.

Como han destacado los responsable del Juan Bravo, la programación se diseña para intentar alcanzar a todos los públicos y, para los más pequeños hay varias propuestas de teatro como 'Compaña', 'Scrooge y los fantasmas', 'Andersen, el patito feo' y la adaptación infantil de 'La vida es sueño', 'Y los sueños, sueños son'.

Además, expresamente dirigida a bebés entre seis meses y tres años, se representará el 22 de febrero 'Univers', un espectáculo sensorial de poesía visual, música en directo y objetos en movimiento.

Respecto a las actuaciones musicales, el cubano Eliades Ochoa, uno de los fundadores del Buenavista Social Club, ganador de varios Grammy Latinos y colaborador de músicos como Compay Segundo, iniciará su gira española en Segovia, el 20 de marzo.

Como es habitual, habrá espacio para promocionar a artistas segovianos, con los conciertos de Juanan Sanz el 27 de marzo y de Dusty Riders el 28.

Las entradas para todas las funciones ya están a la venta, en taquilla y en Tickentradas, con precios entre los 6 euros de las entradas de los conciertos de los grupos segovianos y los 36 euros del recital de Eliades Ochoa. El presupuesto total del trimestre es de 170.000 euros, de los que la Junta aporta 30.000 euros y el resto se gestiona por la Diputación.

Sobre el cierre del 2025, el director del teatro ha informado que han sido 146 las funciones del año pasado, con 36.49 espectadores totales. Los gastos para el programa anual alcanzaron los 350.000 euros, de los que se recuperaron en taquilla 310.857, con un aforo medio por función entre el 60 y el 65 por ciento de la capacidad del Juan Bravo.