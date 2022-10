Emanuele Crialese sobre el nuevo Gobierno italiano: "Me preocupa muchísimo, vamos a sufrir un poco"

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director italiano Emanuele Crialese ha reconocido que le "preocupa muchísimo" que el nuevo Gobierno de su país, encabezado por Giorgia Meloni, pueda suponer una vuelta al pasado, tras ser preguntado sobre una posible involución como consecuencia del cambio de Ejecutivo.

"Me preocupa muchísimo, muchísimo", ha admitido en un encuentro con medios en el que ha participado Europa Press con motivo de la promoción de su película 'L'Immensità' en la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), si bien ha precisado que cree que "es necesario" en el "proceso evolutivo" como sociedad.

"Vamos a sufrir un poco, seguro, pero es un momento de gran sufrimiento en general. Hay guerras, hay cosas que me hacen sufrir muchísismo, no creo que sea yo solo. El tema no es solamente de derecho civil, mi derecho, el derecho de la gente de vivir en un mundo que sea menos desigual", ha señalado el realizador italiano, quien considera que ante "el problema de identidad" de la izquierda en Europa, la derecha ha calado en una parte de la sociedad con un discurso de "volver al pasado" para aquellos que tienen "miedo".

"Su única propuesta es el orden, pero eso sirve por un tiempo", ha recalcado Crialese (Roma, 1965), quien ha mostrado "pena" por la gente que siente "miedo" de los que son diferentes y necesita etiquetarlos. "El otro me mira, necesita saber, me defino para él", ha ironizado, para preguntarse a continuación "qué es ahora la izquierda" y apuntar que ésta "tiene que definirse un poco mejor" ante la evolución de la sociedad.

En su última película, protagonizada por Penélope Cruz, Crialese explora temas como la autodeterminación de género en la adolescencia, la salud mental o el machismo, por lo que ha defendido que su cinta "no tiene un tema preciso". "No decimos la verdad si decimos que es un tema de género", ha recalcado, aunque ha admitido que "sí de identidad". "No somos igual que cuando nacemos, cambiamos todo el tiempo. Hay identidad de izquierda, de derechas, de nacionalidades, siempre hay identidad", ha enfatizado.

El realizador italiano, que se muestra contento con la definición de "comprometido" para su cine, subraya su "sensibilidad" hacia "todos los que viven en los márgenes" y ha reconocido la "magia" que ha sentido por parte de Penélope Cruz durante el rodaje de 'L'Immensità'. "Mirarla me inspira, creo que ella nos hipnotiza un poco a todos", ha subrayado.

Respecto al otro gran papel en la cinta, el que interpreta la joven actriz Luana Giuliani, Crialese ha explicado que la eligió, a pesar de no haber hecho cine hasta entonces, por competir en un mundo "tan masculino" como el del motociclismo, lo que le ayudaba a interpretar el rol.

"Le explique lo que tenía que hacer, tenía que parecer un niño", ha recalcado el cineasta, que ha rechazado la opción de haber trabajado con un adolescente con los mismos problemas de identidad de género que el personaje, a fin de evitar que la exposición ejerciera "un factor traumático" y tuviera un impacto en su definición. "Podía ser muy peligroso", ha reflexionado.

DRAMA Y SECUENCIAS MUSICALES

Por último, Crialese ha defendido la coherencia de las secuencias musicales basadas en Raffaela Carrà, Patty Pravo y Adriano Celentano en un filme con el tono dramático de 'L'Immensità'. "Cuando uno vive en una prisión, el deseo de evadirse nos trae a ese mundo de baile, cante, luz. El cine hace eso, cada realizador tiene una necesidad de transformar la realidad y el espectador busca salir de su propia realidad", aclara, por lo que considera que se trata de un ejercicio de "acercarse al otro".

'L'Immensità' narra la historia de un adolescente transexual en la Italia de los años 70, una coproducción franco-italiana que, aunque fuera de concurso en la Sección Oficial, opta a la Espiga Arco Iris de la 67 Seminci que reconoce la sensibilidad de las películas hacia el colectivo LGTBIQ+.

La cinta aborda la autodeterminación de género a través de Andrea (Luana Giuliani), un joven atrapado en el cuerpo de Adriana ante la incomprensión de su padre, Felice (Vincenzo Amato), un adúltero que representa el prototipo de 'pater familias' y todos los vicios del machismo atávico.

Víctima también de su comportamiento, Clara (Penélope Cruz) se convierte en la única aliada, aunque no siempre vista así por ella, de Andrea, quien experimenta el primer amor junto a Sara (Penelope Nieto Conti), otra adolescente que habita en un poblado chavolista próximo al apartamento familiar.

En un ambiente acomodado, pero opresivo, la rebeldía social de Clara, una española afincada en Italia cuyos orígenes se cuelan constantemente en los diálogos originales en italiano, tendrá también su precio para ella.

Con esta nueva película tras diez años sin dirigir, Crialese llegará a las salas españolas este viernes, 28 de octubre, lo que convertirá a España en el segundo en país tras Italia en exhibirla en cines, lista a la que se sumará próximamente Francia y Estados Unidos.