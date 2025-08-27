El embajador de Países Bajos visita el Puesto del incendio de Garaño (León), donde trabajan equipos de su país

Efectivos de bomberos durante las labores de extinción del incendio de Garaño (León). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Países Bajos, Roel Nieuwenkamp, ha visitado este jueves el Puesto de Mando Avanzado (PMA) establecido en el marco de los trabajos de extinción con motivo del incendio de Garaño (León).

El embajador ha girado esta visita para interesarse por las labores de extinción y por los equipos de su país qué colaboran para sofocar este fuego, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En este incendio se trabaja ahora con el uso de "contrafuegos" para sujetar la llama para que no crezca y esta mañana han vuelto los medios aéreos, que buscarán sofocarlo de forma "definitiva", según la información que ha ofrecido este jueves el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego.