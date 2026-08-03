Los embalses de la CHD se encuentran al 60,5% de su capacidad, 6,2 puntos menos que hace un año

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a día de hoy 1.726,6 hectómetros cúbicos, el 60,5 por ciento de su capacidad, y 0,7 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 6,2 menos que hace un año.

En la provincia de León, el sistema de Esla y Órbigo se encuentra al 55,5 por ciento de su reserva en los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño; en Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, en el Sistema Carrión.

Igualmente, en Palencia, en el sistema del Pisuerga, los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar están al 63,7 por ciento.

En Burgos, los embalses delArlanzón y Úzquiza, en el Arlanza, están al 72,4 por ciento de su capacidad y en Soria, Cuerda del Pozo, en el sistema Alto Duero, está al 65,6 por ciento.

En la provincia de Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja están al 64,2 por ciento y en Ávila, Castro de las Cogotas, en el Sistema Cega-Eresma-Adaja se encuentra al 60,5 por ciento.

En Salamanca, el embalse de Santa Teresa, en el Tormes, está al 68,3 por ciento y los de Irueña y Águeda, en el Águeda, está al 67 por ciento.