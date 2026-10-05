Los embalses de la CHD están al 40% de su capacidad, 4,5 puntos menos que hace un año pero un punto más que la media

Archivo - Desembalse en una presa en Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan un total de 1.142,7 hectómetros cúbicos, lo que supone el 40 por ciento de su capacidad, un registro que se sitúa un punto por encima de la media de la década (39 por ciento) pero cuatro puntos y medio por debajo que hace un año (44,5 por ciento).

Por sistemas, Esla y Órbigo, embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en la provincia de León, se encuentran al 33,8 por ciento. Por su parte, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) está al 23,5 por ciento y Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) al 44,5 por ciento.

En el caso de la provincia de Burgos el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) está al 56,8 por ciento y en la provincia de Soria el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) al 51,5 por ciento.

Por último, en Segovia el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja (Linares del Arroyo y El Pontón Alto) alcanza el 40,8 por ciento; en Ávila el sistema Cega-Eresma-Adaja (Castro de las Cogotas) está al 38 por ciento y en Salamanca el sistema Tormes (Santa Teresa) llega al 46,9 por ciento y el Águeda (Irueña y Águeda) sube al 51,1 por ciento.