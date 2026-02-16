Los embalses de la CHD están al 82% de su capacidad

Embalse de Barrios de Luna, en León. - CHD

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan este lunes 2.340,4 hectómetros cúbicos (hm3), 105,2 hectómetros más en la última semana, lo que supone el 82 por ciento de su capacidad.

Este registro se sitúa catorce puntos porcentuales por encima de la media de la última década, que es del 67,9 por ciento y aproximadamente uno más que hace un año, cuando la capacidad de embalse estaba al 80,8 por ciento.

Así, en León, los embalse de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en los Sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 83,5 por ciento y en Palencia, los embalses de Camporredondo y Compuerto, en el sistema del Carrión al 80,6 por ciento.

Igualmente, los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el Sistema Pisuerga están al 77,3 por ciento y en Burgos, los pantanos del Arlanzón y Úzquiza, del Sistema Arlanza, al 84,9 por ciento.

En la provincia de Soria, el embalse de Cuerda del Pozo, en el Alto Duero está al 85,9 por ciento y en Segovia los de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, alcanzan el 97,5 por ciento.

En Ávila, el embalse de Castro de las Cogotas, en el Sistema Cega-Eresma-Adaja, está al 80,2 por ciento; y en la provincia de Salamanca, el pantano de Santa Teresa, en el Sistema Tormes al 81,3 por ciento mientras que (Irueña y Águeda, en el Sistema Águeda, se encuentra al 65,3 por ciento de su capacidad.