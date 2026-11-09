Los embalses del Duero de la CHD se encuentran al 38,3% de su capacidad, 4,2 puntos menos que la media de la década

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a fecha de hoy un total de 1.092,8 hectómetros cúbicos, una cifra que representa el 38,3 por ciento de su capacidad total.

Este valor se ha situado 4,2 puntos porcentuales por debajo de la media de la última década, fijada en el 42,5 por ciento, y 4,3 puntos por debajo del registro contabilizado hace un año, cuando se encontraba en el 42,6 por ciento.

Por sistemas, los embalses de la provincia de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), pertenecientes a los sistemas Esla y Órbigo, han alcanzado el 33 por ciento de su capacidad. En la provincia de Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) ha registrado un 20,4 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) ha llegado al 41,9 por ciento.

En Burgos, el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se ha situado al 51,8 por ciento, y en Soria, el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) se ha posicionado en el 49,6 por ciento. Por su parte, los embalses de Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), integrados en los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, han alcanzado el 39,4 por ciento, mientras que en Ávila el embalse de Castro de las Cogotas, en el sistema Cega-Eresma-Adaja, se ha quedado en el 35,5 por ciento.

Finalmente, en la provincia de Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) ha marcado un 44,5 por ciento y el sistema Águeda (Irueña y Águeda) se ha situado al 49,6 por ciento