Los embalses del Duero están al 52,2% de su capacidad, casi un punto menos que hace un año

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.489,7 hectómetros cúbicos a 1 de septiembre lo que supone el 52,2 por ciento de su capacidad, más de siete puntos por encima de la media de la última década pero casi uno por debajo de lo registrado hace un año.

Por sistemas, la reservas en Esla y Órbigo, en León, se encuentran al 42,5 por ciento mientras que el sistema Carrión en Palencia está al 39,2 por ciento y el Pisuerga, en la misma provincia, al 63,9 por ciento.

En el caso del sistema Arlanza, en Burgos, las reservas estás al 68,7 por ciento, mientras que el Alto Duero, en Soria, llegan al 70,2 por ciento. Por su parte, el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, en Segovia, está al 56,6 por ciento y el sistema Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, al 61,5 por ciento.

Finalmente, en Salamanca el sistema Tormes está al 62,5 por ciento y el Águeda al 42,8 por ciento.