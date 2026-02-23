Los embalses del Duero están al 82,8% de su capacidad, un punto más que en 2025 y 14 por encima de la media de la década

Embalse de Agura, en la privincia de Salamanca. - CHD

VALLADOLID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a día de hoy 2.363,9 hectómetros cúbicos, lo que supone el 82,8 por ciento de su capacidad, casi 14 puntos más por encima de la media de la última década y un punto más que lo registrado hace un año.

En la última semana, la reserva hídrica ha aumentado en 23,5 hectómetros cubicos.

Así, los embalses leoneses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en los sistemas Esla y Órbigo, se encuentran al 87,5 por ciento de su capacidad, mientras que en Palencia, en los pantanos de Camporredondo y Compuerto, en el río Carrión, están al 81,6 por ciento.

Igualmente, en Palencia, los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el sistema del Pisuerga, están al 76,5 por ciento mientras que los pantanos burgaleses de Arlanzón y Úzquiza, en el sistema Arlanza alcanzan el 85,6 por ciento.

En la provincia de Soria, el embalse de Cuerda del Pozo, en el Alto Duero, está al al 79,1 por ciento de su capacidad, mientras que en Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, en el sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja alcanzan el 85,1 por ciento de su capacidad total.

El embalse abulense de Castro de las Cogotas, en el sistema Cega-Eresma-Adaja, está al 84,8 por ciento, mientras que en Salamanca, el de Santa Teresa, en el Tormes, alcanza un 80,1 por ciento de su capacidad mientras que Irueña y Águeda, en el Sistema Águeda está al 65,5 por ciento.