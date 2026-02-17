Los embalses del Duero ganan 5,5 puntos en una semana y se sitúan al 82,3% de su capacidad

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

Los embalses del Duero han ganado en la última semana 420 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 82,3 por ciento de su capacidad, lo que supone 5,5 puntos más que hace una semana y 11,1 más que hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 17 de febrero un total de 6.258 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 19,2 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 63,1 por ciento, lo que supone 4.747 hm3. Asimismo, supone 11,1 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 71,2 por ciento, 5.412 hm3.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica española está al 82,5 por ciento de su capacidad y tienen 46.229 hm3 de agua. En total, han ganado 2.888 hm3, o lo que es lo mismo, ganan 5,2 puntos más. Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre del 2025, los embalses han recogido 14.683 hm3 lo que les ha permitido ganar 26,2 puntos.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 165.9 litros por metro cuadrado (l/m2). Por cuencas, la atlántica está al 85,1 por ciento de su capacidad mientras que la mediterránea se encuentra al 74,3 por ciento.

En total, hay ocho cuencas por encima del 90 por ciento: Galicia Costa y las Cuencas internas del País Vasco, que están al 95,2 por ciento; Tinto, Odiel y Piedras, al 93,9 por ciento; las Cuencas internas de Cataluña, al 92,6 por ciento; Guadalete-Barbate, al 90,9 por ciento; el Cantábrico Occidental, al 90,8 por ciento; y el Miño-Sil y el Cantábrico Oriental, que se encuentran al 90,4 por ciento.

Además, hay cinco cuencas que sobrepasan el 80 por ciento: el Guadiana, que está al 89,6 por ciento; el Tajo, al 83,0 por ciento; el Duero, al 82,3 por ciento; el Ebro, al 81,5 por ciento; y el Guadalquivir, al 80,6 por ciento. Al margen de ello, la Cuenca Mediterránea Andaluza se encuentra al 72,9 por ciento y el Júcar al 61,8 por ciento. La única por debajo del 50 por ciento es el Segura, que tradicionalmente nunca almacena mucha agua y que aún así se encuentra al 45,6 por ciento.