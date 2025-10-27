Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 42,5 por ciento de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.213,1 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 42,5 por ciento de su capacidad, dos puntos por encima de la media de la última década y doce puntos por debajo de los valores de hace un año.

Por sistemas, la reserva en los sistema del Esla y Órbigo en León se encuentran al 35 por ciento; en Palencia, el sistema del Carrión se encuentra al 28 por ciento, mientras que el del Pisuerga al 52,8 por ciento.

En Burgos, el sistema Arlanza se encuentra al 57,1 por ciento; mientras que en Soria, el Sistema Alto Duero está al 60,1 por ciento de su capacidad. En Segovia, el de Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja llega al 45,1; mientras que en Ávila el Cega-Eresma-Adaja se sitúa al 46,7 por ciento. Por último, en Salamanca, el sistema del Tormes se encuentra al 49 por ciento, mientras que el de Águeda se sitúa al 37 por ciento.