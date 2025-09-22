Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 46,6 por ciento de su capacidad

Archivo - El embalse de Santa Teresa, en la provincia de Salamanca. - CHD - Archivo

VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan hoy 1.330,7 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 46,6 por ciento de su capacidad, casi siete puntos por encima de la media de la última década y uno por debajo de lo registrado hace un año.

Por sistemas, el de Esla y Órbio, en León, se encuentra al 37,6 por ciento; en Palencia, los del Carrión y el Pisuerga están al 31,7 y 58 por ciento, respectivamente.

En Burgos, el sistema Arlanza está al 62,7 por ciento de su capacidad; el del Alto Duero, en Soria, al 64,7 por ciento; el sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja llega al 49,9 por ciento; mientras que el Sistema Cega-Eresma-Adaja, en Ávila, se sitúa al 53,7 por ciento.

Por último, en Salamanca, los sistemas del Tormes y del Águeda se encuentran al 56 y el 39,6 por ciento, respectivametne. La información está disponible en la web de la CHD: saihduero.es, que ofrece datos hidrológicos en tiempo real y accesible para todo el público, informa el órgano de cuenca a través de un comunicado.